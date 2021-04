Covid, protestate contro il congelamento dei diritti e la povertà di classe

La protesta dovrebbe fondarsi sul principio basico secondo cui non vi è virus, foss’anche il più letale, che possa giustificare la disumanizzazione dell’umanità mediante i lockdown e il congelamento delle libertà fondamentali, l’immiserimento e la mortificazione delle classi lavoratrici e dei ceti medi e, ancora, la decostruzione in chiave autoritaria delle democrazie parlamentari e la rimodulazione dello spazio sociale, economico e politico in funzione degli interessi dell’aristocrazia finanziaria e degli oligarchi del capitale sradicato e sradicante.



Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).