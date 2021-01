Crisi, Conte ter o Draghi? Poco cambia. Chi vince è sempre la classe dominante

Ormai siamo al dunque. Forse è l'epilogo della crisi di governo che sta travagliando il paese ormai da settimane. Oggi Giuseppe Conte dà le proprie dimissioni al Quirinale. Non sappiamo con esattezza che cosa accadrà adesso. Possiamo però ipotizzare plausibilmente un Conte ter. E questa ci pare l'ipotesi più realistica. L'altra ipotesi in campo è naturalmente quella di un governo tecnico capitanato dall'uomo dei mercati, Mario Draghi. Difficilmente invece si andrà a votare prossimamente, credo. Che sia Mario Draghi o di nuovo Giuseppe Conte, poco cambia in fondo. In entrambi i casi, sarebbe garantito l'interesse delle classi dominanti.

