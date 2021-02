Nuovo Dpcm, la Pasqua sarà perduta come il Natale con allucinanti lockdown

Variando la notissima formula di Nietzsche, potremmo plausibilmente appellarlo, allo stato dell'arte, l'eterno ritorno epidemiologico dell'uguale. Come nella teorizzazione di sapore stoico elaborata da Nietzsche, anche nella sua contemporanea variazione di ordine sanitario, l'eterno ritorno dell'uguale allude, di fatto, a una ricorsività tale per cui l'avanzamento e il progresso unilineari sono annientati a beneficio della riproposizione invariata del medesimo. A ormai un anno dal cominciamento dell'epidemia legata alla covid-19, possiamo ben dire che questo è lo schema generale della miserrima situazione in cui siamo: come nel gioco dello yo-yo o rocchetto che dir si voglia, con cui si baloccano i fanciulli, così nell'odierno tempo pandemico dalla fase 2 si torna poi sempre di nuovo alla fase 1, con movimento pendolare e, naturalmente, sempre attribuendo quel ritorno all'irresponsabile condotta dei cittadini poco rispettosi del sacro verbo dei virologi. Ci troviamo, così, al cospetto di un falso movimento, con cui, come sul tapis roulant, si corre per rimanere sempre nello stesso punto. Tale punto coincide con l'emergenza interminabile di una pandemia che da subito è stata presentata come infinita. Non vi sfugga, davvero, l'andamento a rocchetto della pandemia e delle misure emergenziali ad essa connesse. Per chi non sia in lockdown cognitivo permanente (e sempre più persone, purtroppo, lo sono), è evidente come il canovaccio non muti e, anzi, rimanendo sempre il medesimo, permetta agevolmente di prevedere le successive mosse che verranno prese da politici senz'anima che, in fondo, ormai non fanno altro che tradurre in dpcm i diktat della cricca dei virologi mediatici superstar. A tal riguardo, lasciate che vi sottoponga una mia profezia non particolarmente originale, alla portata di tutti e, soprattutto, ormai quasi inevitabile per chiunque abbia memoria di quanto accaduto negli ultimi mesi. Prevedo che, a partire dal prossimo dpcm del 6 marzo, il quale durerà per un intero mese, il Leviatano terapeutico guasterà anche la Pasqua, proprio con le stesse modalità con cui già ha guastato il Natale. Anzi, proprio come gli ierofanti dell'ordine sanitario dissero di voler chiudere tutto in autunno per salvare il Natale, che poi non fu salvato affatto, analogamente ora sostengono la necessità di chiudere tutto al fine di salvare la Pasqua, che puntualmente sarà perduta. E intanto loro staranno già candidamente prospettando nuove chiusure e nuovi allucinanti lockdown, magari con formule edulcoranti quanto fuorvianti, con lo scopo di salvare il Ferragosto. Farsi ingannare una volta è lecito. Lasciarsi raggirare una seconda volta è già meno comprensibile. Se, poi, ci si fa raggirare una terza e magari anche una quarta volta, allora significa che si è fatti su misura per essere continuamente dileggiati e umiliati dall'ordine del potere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).