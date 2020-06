Fase 3, guai a criticare o ti associano ai pagliacci de "Il virus non esiste"

D'ora in avanti chiunque muoverà pacate e argomentate critiche alla nuova razionalità politica liberista, mostrando - come bene fa Agamben - che si tratta di una governamentalità del nuovo capitalismo terapeutico, sarà delegittimato per associazione: per associazione con i pagliacci di "il virus non esiste". Il capolavoro del potere. Che ha usato a dovere la solita tecnica: screditare le tesi dissenzienti mediante la loro reductio ad absurdum.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).