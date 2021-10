Giustizia climatica nuova arma del padronato cosmpolitico

Il nuovo ritornello della giustizia climatica serve al padronato cosmopolitico a) per fingere di curarsi dell'ambiente limitandosi a tinteggiare di verde il capitalismo, b) a fare business con nuovi promettenti mercati e c) a scaricare la colpa sugli sconfitti del globalismo. Secondo questa logica illogica, il padrone sulla megamacchina green rispetta la giustizia climatica, che invece non è rispettata dall'operaio di Fiat Mirafiori con la Panda.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).