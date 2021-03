Viviamo nel tempo degli asterischi e dell'impotenza di massa

Viviamo nel tempo dell'impotenza di massa. Il tempo in cui il potere è saldamente in mano alle classi dominanti, che gestiscono univocamente il lavoro e i diritti sociali. Si consideri a tal riguardo la frase del padronato cosmopolitico, in questi giorni, contro i lavoratori portuali di Genova: perché vi lamentate, lavorare è un privilegio di questi tempi... a suffragio di questa tesi, voglio oltretutto ricordare che il padronato cosmopolitico, gestendo univocamente il mondo del lavoro e dei diritti sociali, lascia poi, a mo' di contentino e di compensazione, alle masse dannate della globalizzazione il diritto alle rivoluzioni ortografiche e dell'asterisco: direttrice e non solo direttore, tutt*, ecc.



