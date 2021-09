Green Pass, Schilirò dice no e si becca un provvedimento disciplinare

Nunzia Alessandra Schilirò, vicequestore, ha apertamente detto no in piazza all’infame tessera verde della discriminazione a norma di legge e del controllo biopolitico totalitario sopra e sotto la pelle. E l’ha fatto nel modo più alto e dignitoso: ricordando pacatamente che ella ha giurato sulla Costituzione italiana, del cui spirito e della cui lettera l’infame tessera verde è un abominevole pervertimento.

Subito aperto - ça va sans dire - un provvedimento disciplinare contro di lei. Alla fine di questa triste storia, sarà utile ricordare – come dopo il 1945 – i nomi delle donne e degli uomini che non si sono piegati, che hanno mantenuto la schiena dritta, che hanno difeso con le loro azioni e con le loro parole la dignità umana e i diritti fondamentali.

Sicuramente, il nome di Nunzia Alessandra Schilirò sarà in questa lista di donne e uomini liberi. Il 100 % di tesserati a cui vogliono arrivare, ovviamente, ha ragioni ideologiche e non medico-scientifiche: è il sogno di ogni regime avere il consenso al 100 %, reprimendo tutto ciò che consenso non è.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).