Green Pass, onore a Natura Sì: prima azienda che paga i tamponi ai lavoratori

Onore e rispetto per "NaturaSì", che ha deciso di rispettare la libertà delle persone senza imporre l'obbligo di benedizione e anzi provvedendo a fornire i tamponi ai suoi lavoratori. La prima forma di lotta contro il Leviatano tecnosanitario si pratica sostenendo gruppi come "NaturaSì", che si oppongono alla oggi in atto contrazione delle libertà e dei diritti. Occorre restare umani, si dice spesso con irriflessa formula: ma per restare davvero umani, occorre opporsi concretamente a ciò che produce la disumanizzazione dell'umanità, magari anche in nome di formule rassicuranti come "proteggere la salute".

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).