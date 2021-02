Mattarella chiama Draghi invece del voto: il Covid usato contro la democrazia

Mattarella convoca Draghi: “Governo di alto profilo o elezioni con boom di contagi”. Insomma, alle elezioni non bisogna andare, quindi subite Draghi in silenzio. Un governo di alto profilo che, se non altro, non è composto da finti patrioti, ma da dichiarati cultori dell'interesse dei mercati. Ancora una volta il Covid-19 usato per decostruire le procedure democratiche.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).