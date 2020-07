Putin, pensioni e salario minimo: così risolleva e governa la Russia

Grande successo in Russia per Putin. Ovviamente, i cani da guardia a stelle e strisce, il clero giornalistico di fede atlantista e i teorici della open society con democrazia missilistica incorporata hanno ringhiato furenti: sostengono che in Russia v’è stato un broglio elettorale e che al Cremlino vige la dittatura. È la solita Putinfobia del Leviatano a stelle e strisce e dei suoi servitori, che vorrebbero una globalizzazione senza striature e senza obiezioni, senza opposizione e composta da docili servitori come loro, pronti a battersi e a scodinzolare per il loro severo padrone washingtoniano. E, invece, in Russia v’è stato un plebiscito per Putin. A decretarlo non è stata solo la proposta, approvata, che permetterà a Putin di essere ancora eletto, grazie al nuovo ordinamento costituzionale.

Accanto a ciò, sono risultate con tutta evidenza gradite riforme come l’aumento periodico delle pensioni in base alla crescita dell’inflazione e la garanzia di un salario minimo in linea con il costo medio della vita. Insomma, mentre la UE e gli USA celebrano il liberismo, ossia il cannibalismo, la Russia si dirige verso un keynesismo che pare sorprendente, se contestualizzato nel quadro del nuovo ordine mondiale mercatista e privatizzatore. Non stupisce che i guerriglieri dell’arcobaleno e le brigate fucsia, sempre fedelmente al servigio del padronato no border targato USA, siano furenti: per loro, la libertà è il mondo senza frontiere e senza Stati nazionali, cioè colonizzato senza riserve dalla monarchia dell’hamburger e dalla potenza senz’anima di Washington.

Potenza che si era quasi illusa che, con avatar senza spirito come Gorbaciov e Eltsin, la missione fosse compiuta: e che la Russia fosse ormai conquistata. E invece no. Ci sta pensando Putin a risollevare la Russia, facendo di essa l’equivalente di ciò che era prima del 1989: una potenza mondiale, sovrana e autonoma, indisponibile a essere colonia di Washington e, di più, pronta a porsi come baluardo di tutti i governi non allineati con il nichilismo e con l’imperialismo della mondializzazione mercatista.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).