Razzismo e anti razzismo, l'Occidente si salva solo con la cultura classica

"Il 'bianco' è accidente dell'uomo, in quanto l'uomo è, sì, bianco, ma non lo è per sua natura" (Aristotele, "Metafisica", 1007 a 32). Il razzismo razionalmente confutato con Aristotele, senza bisogno di criminali ignoranti che abbattono statue e fessi decerebrati che si inginocchiano. L'Occidente potrà salvarsi solo ripartendo dalla cultura classica, resistendo alla barbarie che avanza nel nome del progresso.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).