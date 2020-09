Covid, il distanziamento distrugge la società e realizza il sogno del capitale

Ha scritto Giorgio Agamben che una società fondata sul distanziamento sociale non è più, semplicemente, una società. È un aggregato di atomi reciprocamente ostili e diffidenti, che si relazionano tra loro distanziandosi a vicenda come altrettanti asintomatici, cioè contagiati e insieme contagiatori (homo homini virus). È il trionfo del vecchio sogno del capitale, coessenziale al moderno: dissolvere ogni comunità umana e imporre come unica forma di relazione ammessa lo scambio mercantile.

