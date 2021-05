Saviano in Rai a difendere il ddl Zan che reprime le opinioni non allineate

Il bardo cosmopolita Roberto Saviano, immarcescibile cantore del nuovo ordine mondiale a beneficio delle classi dominanti, è stato invitato per il solito monologo a spese dei contribuenti del canone RAI nella trasmissione detta "che tempo che fa". Il tema in questione era il famoso ddl Zan, che cerca di legittimare come lotta contro le discriminazioni l'imposizione del pensiero unico eroticamente corretto a genderizzazione integrale dell'immaginario.

Ancor prima delle argomentazioni, di per sé deboli, dispiegate dal bardo cosmopolita cinto da noia patrizia, colpisce l'usuale modo con cui sono state con violenza imposte all'uditorio: assenza totale di contraddittorio, nemmeno l'ombra di un dialogo con posizioni differenti, annullamento apriorico dell'idea stessa che le idee fatte cadere dal cielo dal bardo potessero in qualche modo essere oggetto di discussione critica. Insomma, una sorta di omelia laica da un pulpito che, lo ricordo ancora, dovrebbe garantire la pluralità dei punti di vista, non fosse altro che per il fatto che è la TV di Stato, pagata con i soldi di tutti i contribuenti italiani. Si tratta a tutti gli effetti di una violenza, sia pure di genere particolare: una violenza simbolica, che si traduce in una sorta di catechesi coatta imposta all'uditorio senza possibilità di sentire altri punti di vista.

Non deve, del resto, sfuggire come il bardo cosmopolita non compaia mai in dialogo con altre posizioni, magari in grado di contrastare le sue idee e di far balenare l'idea di altre visioni possibili. A lui è riservato il trattamento che il potere riserva ai suoi intellettuali di riferimento: palcoscenico senza contraddittorio, monologo senza interruzioni, omelia ieratica e insindacabile. La vicenda del ddl Zan occupa una duplice posizione strategica per il rapporto di forza capitalistico, ed è anche per questo che è stato convocato a sostegno uno degli intellettuali più amati dal padronato cosmopolitico. Preciso per l'ennesima volta che la difesa dei diritti degli omosessuali è non soltanto legittima, ma, di più, sacrosanta.

Il punto sta però nel fatto che il DDL Zan usa la retorica della difesa dei diritti semplicemente per veicolare contenuti repressivi, che vanno a sanzionare quella sfera della libertà di pensiero e di opinione che, secondo Spinoza, è la base di ogni autentica democrazia. Il DDL Zan, in sintesi, non difende i diritti degli omosessuali, ma sanziona e reprime ogni opinione che non sia allineata al nuovo mondo dell'eroticamente corretto. Ad esempio, chi dicesse che un bimbo ha diritto ad avere un padre e una madre o che - citando lo Hegel dei "Lineamenti fondamentali di filosofia del diritto" - momento essenziale della famiglia è la generazione dei figli vi siete domandati come verrebbe trattato dal ddl Zan?

Le ragioni principali del ddl Zan sono le seguenti: 1. Imporre, come già dicevo, quello che in un mio libro ho definito il nuovo ordine erotico, vale a dire il nuovo ordine mondiale turbocapitalistico applicato alla sfera dei costumi e dei sentimenti, in vista della disgregazione della famiglia naturale come ultimo fortilizio di resistenza al nichilismo della forma merce. Il motto del liberista business is business si traduce così nel motto del libertino love is love: plusvalore economico e plusgodimento erotico. 2. Dirottare in ogni modo l'attenzione dalla lotta di classe e dalla contraddizione economica, volgendo a proprio favore star dello spettacolo come Fedez o intellettuali dalle idee care al ceto dominante come Saviano. Il padronato cosmopolitico vi induce a pensare che il vero conflitto sia quello per i diritti civili a tinte arcobaleniche, che nemmeno scalfiscono il rapporto di forza socio-economico, di modo che economia, società e lavoro restino saldamente e univocamente nelle mani dei gruppi dominanti.

Per questo, come non mi stanco di ripetere, dietro l'arcobaleno si nasconde il grigio del nichilismo della civiltà merciforme. Si attua, in tal guisa, l'ennesima orizzontalizzazione del conflitto: quasi come se il conflitto fosse tra eterosessuali e omosessuali, tra omofobi e genderfluid, tra uomini e donne. La verità, che apprendiamo da Gramsci, è che il conflitto resta sempre quello verticale di classe tra servo e signore: nostro nemico è lo sfruttatore, eterosessuale o omosessuale che sia; nostro amico è lo sfruttato, eterosessuale o omosessuale che sia. Insomma, il DDL Zan rinvigorisce la prassi della distrazione di massa con cui i gruppi dominanti cercano in ogni modo di frazionare il fronte degli sfruttati per impedire la verticalizzazione di classe del conflitto.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).