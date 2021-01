Stato di emergenza, verrano mai ripristinate le libertà in Italia?

Riflettete. I padri costituenti, in Italia, si guardarono bene dal trattare lo “stato d’emergenza”. Che infatti non compare da nessuna parte. Erano infatti ben consapevoli di quanto fosse pericoloso rimuovere, sia pure per breve tempo, le singole libertà codificate dalla Costituzione. Quando sarebbero state ripristinate? E, soprattutto, sarebbero davvero poi state ripristinate?

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).