Super Green Pass al via: un ricatto, una forma di apartheid

Super Green Pass, potenza della vecchia arte del ricatto!

Ebbene sì, pare che in tutta Italia vi sia stato, in questi giorni, il boom delle nuove benedizioni con il sempre laudando siero in saecula saeculorum. Potenza della vecchia arte del ricatto! Sì, perché di ricatto e non di altro si tratta: da lunedì 6 dicembre, infatti, chi non fosse munito della super infame tessera verde, rilasciata soltanto dopo la benedizione con i sempre laudando siero, si troverebbe per ciò stesso escluso praticamente da ogni sfera della vita pubblica, venendo così a essere a tutti gli effetti un cittadino di seconda classe, forse anche un non cittadino a tutti gli effetti. Ciò non sembra essere una forma di apartheid, ha detto la giornalista Myrta Merlino: occorrerebbe farle con garbo notare che, a ben vedere, l'apartheid potrebbe risultare tale a chi la subisce.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).