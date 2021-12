Tamponi, Figliuolo deride gli italiani: il flop del "governo dei migliori"

Covid, questo è il profilo dell'uomo scelto per gestire l'emergenza legata all'epidemia da coronavirus in Italia

Non può non stupire la riflessione, se così vogliamo appellarla, del prode, pennuto e plurimedagliato generale Figliuolo. Egli ha realmente asserito che come le persone accettano la fila per il black friday, così debbono accettare serenamente quella per i tamponi, magari anche, aggiungiamo noi, se sottoposte già alle mitiche tre dosi del siero santissimo e sempre laudando in saecula saeculorum.

Questo è il profilo dell'uomo scelto per gestire l'emergenza legata all'epidemia da coronavirus in Italia. Ogni commento probabilmente sarebbe superfluo. E viene forse spontaneo, in taluni, riflettere sulla formula altamente orwelliana di "governo dei migliori" scelta dai guitti filobancari che ci governano per definire se stessi... come usa dire, tutto ciò farebbe realmente ridere, se solo non facesse realmente piangere.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).