Transizione green, Chiesa ancella del nuovo ordine mondiale turbocapitalista

Anche Bergoglio punta sulla svolta green. E non ce ne stupiamo, invero. Ancora una volta, la Chiesa di Roma si rivela ancella del nuovo ordine mondiale turbocapitalistico e della cosiddetta "svolta verde" o "transizione ecologica" che dir si voglia, vale a dire del nuovo metodo per lasciare immutati i rapporti di forza, per trovare fonti alternative di business, per non colpire i responsabili reali, vale a dire i padroni, e per fingere di avere a cuore la questione ambientale. È, anche sotto questo riguardo, la resa della Chiesa di Roma al relativismo nichilista della civiltà dei mercati.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).