Vaccini, a settembre in arrivo la terza dose: strumento della nuova normalità

Mentre in Israele è ufficialmente partita la campagna di diffusione della terza dose del siero benedetto e sempre laudando in saecula saeculorum, anche in Europa già si parla a piè sospinto e da più parti dell'impellente cominciamento della distribuzione della terza dose. Che probabilmente partirà, in alcuni casi, da settembre.

Sappiamo che già la Germania, l'Inghilterra e pure l'Italia parlano apertamente di questa opzione, che ogni giorno diventa più plausibile. Addirittura diversi ministri della sanità e insigni esponenti del grande capitale farmaceutico ci spiegano con parole melliflue che richiami periodici e sempre nuove dosi, come per l'influenza, saranno la nuova normalità per gli anni a venire.

Questo dovrebbe, almeno a mio giudizio, far suonare un campanello d'allarme in tutti coloro i quali ancora non siano precipitati nel lockdown cognitivo permanente, nel nuovo antro platonico delle ombre scambiate per verità: la benedizione con sempre nuove dosi non è forse destinata a essere essa stessa parte della nuova normalità coessenziale al Leviatano tecnosanitario?

Detto altrimenti, dobbiamo chiederci con la massima onestà intellettuale: e se la benedizione con il sacro siero, anziché condurci celermente fuori dall'emergenza, facesse essa stessa parte della emergenza perpetua come nuova normalità, come nuovo modo di governo delle cose e delle persone, come inedita essenza politica della biocrazia legata al Coronavirus?

È una domanda seria che non possiamo non porci e che ciascuno di noi ha davvero il dovere di sollevare nel quadro del nuovo terrifico Leviatano tecnosanitario: distanziamento sociale, mascherine protettive, digitalizzazione della vita e, a questo punto, anche la sempre reiterata benedizione mediante nuove dosi forse non devono essere intese come misure provvisorie per consentire l'esodo dall'emergenza.

Non le si deve cioè pensare come strategie tese a produrre il ritorno, quanto più celere, al mondo prepandemico a cui eravamo avvezzi.

Forse devono, in maniera diametralmente opposta, essere concepite come parti irrinunciabili di una nuova orwelliana normalità; normalità che, appunto, si fonda sulla emergenza perpetua e interminabile e, conseguentemente, sul durare perpetue interminabile delle misure di emergenza, tra le quali appunto la somministrazione del siero benedetto e sempre laudando.

Se così fosse, e se dunque la mia ipotesi di lavoro avesse una sua tenuta, ne seguirebbe che i più continuerebbero a sottoporsi, magari per lustri, al siero benedetto, pensando che quella sia la via di fuga dall'emergenza, senza avvedersi del fatto che è proprio grazie alla loro ripetizione ininterrotta delle benedizioni che l'emergenza può seguitare.

Del resto, ormai lo sappiamo, i più obbediscono alle ingiunzioni, spesso palesemente assurde, del potere iatrocratico, pensando che quella sia la via per uscire dall'emergenza; e invece l'emergenza seguita senza posa, proprio perché i più si ostinano a obbedire cadavericamente. Per questo sarebbe Oggi più che mai di primaria importanza tornare a leggere il "discorso della servitù volontaria" di Ètienne de la Boètie: il cui teorema fondamentale recita "smettete di obbedire ed ecco che sarete liberi".

Se, ripeto, e sottolineo "se", la mia ipotesi interpretativa fosse verace, allora il paradosso sarebbe lampante e rivelerebbe, una volta di più, come vi sia del metodo in questa follia.

Che si tratti peraltro di una situazione ampiamente paradossale sotto più profili emerge anche da un fatto semplicissimo da riscontrare, al quale forse molti non hanno prestato la debita attenzione: ci stanno apertamente dicendo, come se fosse la cosa più ovvia del mondo, che se X si ammala ed è benedetto dal siero è colpa di Y che sta bene e non è benedetto dal siero.

