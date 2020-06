Venezuela, M5S e il governo gialloverde baluardo contro l'imperialismo Usa

Non so se davvero il Venezuela abbia finanziato il Movimento 5Stelle. So però che il Movimento 5Stelle o, più precisamente, il governo gialloverde, ha il merito di essersi opposto - unico caso in Europa - alla sporca politica imperialista made in Usa. Come? Ponendo il veto all'intervento in Venezuela. Il Venezuela può piacere o no, ma è uno Stato sovrano e ha tutto il diritto di esistere senza che a mutarne la politica interna siano i democratici missili di Washington. Lo dico anche per i sedicenti sovranisti della destra nostrana, che sono poi per la sovranità a fasi alterne: reclamano la propria e poi negano quella altrui, nel caso del Venezuela. Addirittura appoggiando l'imperialismo. È una buona cartina di tornasole per vedere la falsità del sovranismo delle destre: che, gira e rigira, si tratti di Cina o Venezuela, si ritrovano sempre ad appoggiare gli Usa (Almirante fu campione di questo atlantismo in funzione antisovietica). Se è vero che la sovranità va rispettata - la propria ma poi quella altrui - e se è vero che un mondo multipolare è migliore di uno sottomesso agli Usa. Se, ancora, occorre sostenere ogni forma di resistenza all'imperialismo. Se tutto questo è vero, occorre rivendicare il diritto del Venezuela a essere sovrano e indipendente dalla civiltà dell'hamburger e dal suo bieco imperialismo. Occorre sostenere ogni Stato non allineato che resista all'imperialismo globalista made in Usa: dall'Iran a Cuba, dalla Cina al Venezuela, dalla Siria alla Corea del Nord.

Diego Fusaro (Torino 1983) insegna storia della filosofia presso lo IASSP di Milano (Istituto Alti Studi Strategici e Politici) ed è fondatore dell'associazione Interesse Nazionale (www.interessenazionale.net). Tra i suoi libri più fortunati, "Bentornato Marx!" (Bompiani 2009), "Il futuro è nostro" (Bompiani 2009), "Pensare altrimenti" (Einaudi 2017).