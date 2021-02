Obama spiega la democrazia e si fa intervistare dal non giornalista Fazio

Niente di illegittimo. Tutto regolare. Ma si accolga, con tutto il rispetto, in nome della libertà di espressione e per amor di verità. Fabio Fazio non è un giornalista, non essendo iscritto all’Ordine dei giornalisti. Come noto, Fazio lo era stato, ma, correttamente, per poter far pubblicità, ha deciso di non esserlo più. È evidente perché un giornalista non possa fare pubblicità. Ciò che sorprende è che Barack Obama sia entrato nelle case degli italiani a spiegare l’importanza della democrazia e della libertà facendosi intervistare da un non giornalista. Quando tutti sanno che la stampa è uno dei fondamenti della democrazia e che gli esperti dell’informazione sono (dovrebbero essere) i giornalisti. Intanto in Rete ci si interroga sulla qualità della traduzione e dei sottotitoli dell’intervista.