Covid: Madrid aperta, meno morti che a Milano!

L'efficacia del lockdown totale all'italiana è sempre più in dubbio. Inizia a pensarlo anche chi paragona la situazione di Madrid a quella di Milano, argomento caldo delle ultime ore scrive Libero.it. Se si analizzano i dati, emerge come Madrid (aperta) abbia patito meno la Covid della Lombardia (chiusa). Agli albori della stagione invernale, la Lombardia registrava 107 nuovi positivi giornalieri e 5 decessi contro i 952 infetti e 50 morti di Madrid. Secondo la logica delle chiusure, Madrid avrebbe dovuto abbassare serrande e rinchiudere i cittadini in casa, ma la gestione della Comunidad spagnola è stata ben diversa.