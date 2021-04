Effetto Conte sul M5S, male Salvini: i partiti dopo 2 mesi di governo Draghi

A due mesi di distanza dalla nascita del governo Draghi, quali sono i partiti che hanno visto maggiormente accresciuto il proprio consenso e quali, invece, si sono trovati penalizzati? Una domanda alla quale ha cercato di rispondere un sondaggio realizzato da Youtrend per Repubblica, che ha tentato di intercettare le evoluzioni nei rapporti maggioranza-opposizione in vista di un ritorno, prima o poi, al voto. Con diverse sorprese nelle preferenze degli italiani.

Stando al sondaggio, la Lega resta primo partito ma non ha tratto alcun vantaggio dall’appoggio a Draghi: era al 23 per cento, è sceso al 22,9, comunque lontanissimo dalla punta di due anni fa, al 34 per cento fatto segnare alle Europee del 2019. Chi continua a salire è invece Fratelli d’Italia passato dal 16,5 al 17,2. In leggero calo, invece, Forza Italia di Silvio Berlusconi, ora al 7,5%.