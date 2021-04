Enrico Letta sfida Conte per la leadership del Centrosinistra

Dopo esattamente 2.600 giorni da quel 22 febbraio 2014, quando Enrico Letta passo scuro in volto la campanella di Palazzo Chigi a un raggiante Matteo Renzi, i protagonisti di quell'iconico incontro si sono rivisti. Il vis-a-vis nella sede dell'Arel e' servito al segretario del Pd per verificare la distanza che tuttora esiste rispetto alla prospettiva di una alleanza con l'M5s di Giuseppe Conte. Tuttavia Letta ha lanciato anche una competizione con lo stesso Conte, dicendo che sara' leader della coalizione chi prendera' piu' voti. Nell'incontro tra Letta e Renzi di quel 22 febbraio 2014 non si e' fatto cenno, tranne una battuta di Letta che ha assicurato a Renzi di sentirsi "sereno". Alla fine entrambi hanno definito "franco e cordiale" il confronto, due aggettivi che indicano da una parte la permanenza di posizioni diverse ("franco") dall'altra la reciproca disponibilita' a dialogare: la "cordialita'" e' riferita al rapporto politico e non al feeling personale. Nel colloquio tre i principali temi approfonditi, oltre al sostegno all'Agenda Draghi: le elezioni del presidente della Repubblica a gennaio, le piu' vicine elezioni amministrative di ottobre e la prospettiva generale per le elezioni politiche del 2023. Su quest'ultimo punto Letta ha spiegato la sua impostazione neo-Ulivista, della costruzione di un campo largo in cui il centrosinistra, dopo aver rafforzato la propria proposta politica, si allei con l'M5s di Conte. Una prospettiva che Renzi ha contestato: a suo giudizio gia' dalle amministrative il centrodestra potrebbe disarticolarsi, con lo sganciamento di Fi: il Pd dovrebbe allora coltivare il rapporto con una nascente forte componente riformista invece che con M5s. in serata, ospite a Di Martedi', Letta ha chiarito che il rapporto con M5s sara' comunque competitivo: "chi prende piu' voti ha il diritto di proporre la leadership".