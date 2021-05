Fedez replica a Di Mare: “Se Rai3 non c’entra, perché...."

Fedez vuole arrivare fino in fondo alla sua battaglia contro la Rai e risponde subito al direttore di Rai 3 Franco Di Mare che è intervenuto ieri in Commissione di Vigilanza dicendo che “la Rai non ha chiesto il testo” del rapper, “quello che lui dice è falso. La Rai era all’oscuro”. Parole dirette, a cui seguita la replica del cantante attraverso – ovviamente – le sue storie di Instagram: “Di Mare sostiene che la Rai con il 1° maggio non c’entra nulla perché acquisiscono solo i diritti, mi accusa di falsificazioni e allude al fatto che avrei tramato un complotto alle loro spalle con dei giornalisti. La Lega propone di denunciarmi. Prima bugia davanti agli occhi di tutti: dopo il comunicato in cui la Rai dice che non c’è stata censura, io pubblico una telefonata in cui oggetto della comunicazione è tentare di modificare il mio intervento. Se la Rai non c’entra come dice Di Mare, a che titolo interviene la vicedirettrice di Rai3 che mi dice di andare cauto con i nomi e giudica inopportuno il mio intervento?”. Una domanda che mette davvero in discussione la versione del direttore di Rai3.