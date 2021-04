Giorgia Meloni sferza il governo: "Adesso un cambio di passo"

"Ora serve programmare la riapertura, penso ad esempio al tema del certificato verde digitale. Ci auguriamo che venga adottato il prima possibile, in un orizzonte di totale reciprocità con tutti gli altri Stati europei.

È una priorità ed è fondamentale per ripristinare la libertà di circolazione e far ripartire soprattutto il turismo". È quanto ha affermato Giorgia Meloni, presidente di FdI nel suo saluto al convegno organizzato dal partito al Senato dal titolo “Riapri Italia La sfida è oggi!”.

Secondo la leader di FdI, scrive ilGiornale.it ora serve programmare la riapertura perché non si può immaginare che il lockdown e le chiusure "siano la nostra normalità". La ripartenza può avvenire anche attraverso l’adozione del certificato verde digitale. La Meloni, infatti, ricorda che FdI è stato il primo a sostenere questo strumento. L’auspicio della deputata è che tale documento venga adottato il prima possibile "in un orizzonte di totale reciprocità con tutti gli altri Stati europei". La Meloni, infatti, sottolinea che il certificato verde digitale rappresenta "una priorità ed è fondamentale per ripristinare la libertà di circolazione e far ripartire soprattutto il turismo". Un pensiero la leader di Fdi lo riserva anche al Servizio Sanitario Nazionale la cui riforma "non è più rinviabile, a maggior ragione oggi". La Meloni spiega che la riforma dovrà avere al centro la valorizzazione della medicina del territorio "che abbiamo visto essere decisiva anche e soprattutto in quest'emergenza. Su questo e tanti altri temi FdI sara' sempre in prima linea, anche dall'opposizione, in Parlamento".