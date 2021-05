Giorgia Meloni sul caso Renzi: "Il Copasir si deve occupare di queste cose"

“Pur non avendo elementi per valutare questa vicenda, secondo me il Copasir di queste materie si deve occupare sempre”. La leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, durante una conferenza stampa, ha trattato il tema del presunto incontro tra Matteo Renzi e un funzionario dei Servizi Segreti in un autogrill, secondo un’inchiesta della trasmissione di Rai 3 Report: “Io non ho questo tipo di incontri e frequentazioni. Matteo Salvini è stato ministro dell’Interno, è normale che abbia avuto e abbia questo tipo di incontri, come sarebbe normale se li avessi io. Il punto è il tema dell’incontro”.