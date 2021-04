Governo, pronte tre sfiducie: cosa rischia Speranza adesso

Si rafforza il fronte che spinge per le dimissioni di Roberto Speranza. In Senato, scrive ilGiornale.it, sono state depositate ben tre mozioni di sfiducia al ministro della Salute: la prima a firma di Luca Ciriani, capogruppo di Fratelli d'Italia; la seconda del senatore Gianluigi Paragone, leader di Italexit; la terza del senatore Mattia Crucioli di Alternativa C'è. La convergenza tecnica ha consentito il raggiungimento delle 33 firme necessarie al deposito della mozione, così come previsto dal regolamento di palazzo Madama. Il partito di Giorgia Meloni aveva annunciato un'azione contro l'esponente di Liberi e uguali, accusato di aver gestito la pandemia in maniera "caotica e approssimativa" a causa di "decisioni confusionarie, ritardi ed errori, e la profonda incompetenza che non è riuscita né a prevenire né ad affrontare la seconda ondata".