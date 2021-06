"La mia vita in Massoneria": parla Giuliano di Bernardo

Giuliano Di Bernardo, con questa sua autobiografia disponibile su Amazon ("La mia vita in massoneria") rivela non solo fatti, eventi e personaggi che hanno caratterizzato la Massoneria italiana e internazionale, ma anche le ragioni che lo hanno indotto ad assumere atteggiamenti e a prendere decisioni.

L’iniziazione ricevuta nel 1961 ha segnato la sua vita in maniera indelebile. L’antropologia massonica, che egli accetta senza alcun riserbo, diventa il “filo d’Arianna” che guiderà le sue esperienze di vita. Seguendo il suo percorso, assistaiamo alla rinascita della Massoneria in Italia e le sue modificazioni attraverso le scelte dei Gran Maestri che si succedono nel suo governo, da Gamberini, a Salvini a Corona. Narra la sua ascesa al vertice del Grande Oriente d’Italia, le sue battaglie per farlo uscire da un passato ormai morto e sepolto, le sue delusioni e le sue sconfitte. I suoi rapporti con la Massoneria inglese i quali, dopo un periodo di sostegno incondizionato, diventano conflittuali.

Narra il momento di esaltazione nella fondazione della Gran Loggia Regolare d’Italia e il riconoscimento immediato della Massoneria inglese, la sua decadenza e l’abbandono. Il ritiro dalla Massoneria e la fondazione dell’Ordine degli Illuminati.

Della Massoneria offre anche una narrazione che riguarda le Gran Logge degli Stati Uniti e dell’America latina. Ma anche il suo contributo nella rinascita della Massoneria nei paesi dell’ex Unione sovietica, come l’Ungheria, la Romania, la Polonia, la Cecoslovacchia; l’ Ucraina e la Moldova.

Rilevanti sono i riferimento alle condizioni della politica italiana agli inizi degli anni ’90. Per la prima volta, rivela la Fondazione svizzera “Dignity”. E tante altre cose.