La priorità di Letta: riaprire l'Italia... agli immigrati

C'è forse una propensione inconscia al masochismo dietro la strategia politica che porta Enrico Letta a scegliere le priorità del suo Pd, scrive Andrea Indini su ilGiornale.it. Quale che sia la causa che infiamma le nuove pulsioni dem, l'effetto è ugualmente disarmante. Mentre il governo Draghi discute (non senza difficoltà) le regole per ridare respiro a commercianti, ristoratori ed esercenti, il segretario piddì ha deciso di impiegare il proprio pomeriggio per confrontarsi con Oscar Camps. Ai più questo nome non dirà molto, ma si tratta del fondatore della Open Arms, una delle tante organizzazioni non governative battente bandiera internazionale che fanno la spola dalle coste libiche ai porti nostrani per riempirci di clandestini.