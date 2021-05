Mattarella, mossa segreta per far restare Draghi a Palazzo Chigi

Solo Mattarella può fermare (o meglio, trattenere) Draghi. Per far sì che il premier in carica resti a Palazzo Chigi, il Presidente della Repubblica starebbe valutando seriamente di accettare di prolungare ancora un po’ il suo mandato. Come rivelano alcuni retroscena delle ultime ore, c’è un allarme che si sta spargendo nei palazzi romani, e che mette in ansia segreterie di partito e ministri. L’allarme nasce dalla confidenza che il premier Mario Draghi avrebbe affidato ad alcuni suoi interlocutori – fuori dalla politica – che gli chiedevano lumi sui suoi progetti futuri. Draghi avrebbe confidato: “Di qui ce ne andiamo dopo Natale”. Il presidente del Consiglio, secondo questi racconti, sarebbe deciso a traghettare il Paese fuori dalla pandemia e dall’emergenza, concentrando le proprie energie sulla campagna di vaccinazioni e l’avvio del Pnrr e la definizione del piano di riforme (giustizia in testa), e poi lasciare Palazzo Chigi.