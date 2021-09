MOSTRA VENEZIA: MAINETTI, 'I MIEI FREAKS CONTRO L'ORRORE NAZI"

I Freaks sono creature speciali. Lavorano nel circo e ricordano quelli del famoso cult movie diretto da Tod Browning nel 1932. Sono strani, ma sono profondamente umani. Sicuramente lo sono più dei nazisti dai quali sono circondati. Sono i 'Freaks Out', i fenomeni da circo del nuovo film di Gabriele Mainetti, scritto a quattro mani insieme a Nicola Guaglianone, e in concorso alla mostra del cinema di Venezia e dal 28 ottobre in sala distribuito da 01 distribution. ''Dopo Lo chiamavano Jeeg Robot io e Nicola Guaglianone ci siamo chiesti cosa potevamo raccontare e abbiamo deciso di fare un film ambientato nella seconda guerra mondiale, precisamente nel 1943- dice il regista-. Ci divertiva l'idea di accostare al Freak un elemento conflittuale come quello del nazista. Il titolo sicuramente è ispirato al capolavoro di Tod Browning, un film meraviglioso che non è stato accolto come doveva. Ma ho deciso di intitolarlo Freaks Out perché il termine in inglese significa impazzire e poi perché in questa storia i personaggi fanno parte di un circo che viene distrutto e si trovano a dover fare i conti con la realtà al di fuori e con le proprie insicurezze'', sottolinea Mainetti. E Nicola Guaglianone aggiunge: ''Gli sono brillati gli occhi a Gabriele quando gli ho proposto di raccontare quel periodo storico. Durante il nazismo gli uomini agivano come mostri, viceversa qui i mostri sono più umani degli uomini''. Prodotto da Lucky Red (''Un film in costume che poi è diventato un kolossal, molto impegnativo, pieno di effetti speciali, ma ci ha subito convinto il soggetto. Siamo molto felici di essere arrivati qui a Venezia, anche dall'estero c'è grande aspettativa e attesa'', commenta il produttore Andrea Occhipinti) e Goon Films con Rai Cinema, il film vede protagonisti quattro ''fenomeni da baraccone'' - l'uomo lupo, la calamita umana, il ragazzo che governa gli insetti e la ragazza elettrica - che restano soli nella città occupata dai nazisti. Li interpretano: Claudio Santamaria, Giancarlo Martini, Pietro Castellitto e Aurora Giovinazzo. Nel cast anche Giorgio Tirabassi (l'impresario del circo 'Mezzapiotta' a cui i freaks sono legatissimi, in particolare la ragazza) e Franz Rogowski (il nazista perfido). ''Ho letto la sceneggiatura di questo film e per la seconda volta, dopo Jeeg Robot, e mi sono emozionato moltissimo - racconta Claudio Santamaria -. Jeeg è lo scavo preliminare e questo è la diga di un cinema spettacolare che trova spazio in vicende che riguardano tutti. Questi Freaks sono un'armata brancaleone. Sono come dei bambini che ancora non sanno bene usare i propri poteri e poi diventano degli eroi straordinari aiutando gli altri''. E Pietro Castellitto: ''Questo è un film spettacolare e dietro questo spettacolo enorme e variopinto c'è una grande sceneggiatura e ci sono dei personaggi molto credibili: ognuno con un proprio orizzonte e un proprio passato''. Aurora Giovinazzo, nel ruolo femminile cruciale e centrale, dice: ''Interpreto Matilde, una ragazzina in mezzo a un gruppo di rozzi. Il mio è un personaggio tormentato con un passato travagliato. Fragile, dolce, ingenua, con gli occhi pieni d'amore verso il genere umano, si trova a diventare una guerriera inconsapevole''. Sui suoi Freaks Gabriele Mainetti commenta: "Sono personaggi che si muovono in una pagina oscura della nostra storia durante la seconda guerra mondiale. Sono impauriti e vigliacchi, ma poi riescono a tirare fuori i loro super poteri rapportandosi con gli altri. Anche Matilde alla fine riesce a staccarsi dalla figura paterna e a diventare adulta. E viene fuori che, nella sua diversità, una donna libera può solo illuminare". Infine sulle analogie tra questo film e il Covid conclude: "Ci sono tante analogie. Per esempio il coprifuoco, ma anche la nostra protagonista Matilde che ha paura e non permette a nessuno di toccarla. Esattamente come in questo periodo storico fatto di abbracci che tanto rincorriamo e che ci mancano tanto".