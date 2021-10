Palamara farà ricorso alla Corte europea dei diritti dell'uomo

Luca Palamara ricorrera' alla Corte europea dei diritti dell'uomo alla quale intende sottoporre tutta la sua vicenda giudiziaria. Lo ha annunciato lo stesso ex magistrato. "E' giusto che anche in Europa - ha sottolineato Palamara - si sappia quello che e' avvenuto all'interno del Csm con i verbali della Loggia Ungheria e perche' Davigo e Gigliotti non si siano astenuti nel mio procedimento".