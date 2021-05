Rai, selezione per curricula o si scava oltre il fondo?

Visto che la fiera delle ipocrisie continua e visto che i partiti fanno a gara nel voler lasciare cerino e responsabilità in mano al prossimo, scrive SprayNews.it, impegnati come sono nella ricerca spasmodica di voti di una campagna elettorale permanente, incuranti delle sorti del servizio pubblico radiotelevisivo, viene da chiedersi come usciranno dall'impasse dopo che #Fedez ha acceso i fari sulla #Rai e come potranno portare a termine l'orribile quadra al ribasso siglata nelle segrete stanze...