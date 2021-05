Tajani smentisce: “Berlusconi non è morto”. Come sta il Cav

Si era diffusa sui social network la notizia della morte di Silvio Berlusconi. Su Twitter, addirittura, la notizia è rapidamente arrivata ai vertici di tendenza. Il caso si è fatto talmente grave che Antonio Tajani, uno dei leader di lungo corso di Forza Italia e fedelissimo del Cavaliere, si è trovato addirittura costretto a smentire con un tweet ufficiale. Pochi minuti fa, queste le parole di Tajani: “Ho appena parlato con Berlusconi. A nome di tutta Forza Italia, gli ho fatto gli auguri di pronta guarigione”.

Decine e decine i commenti già arrivati al post di Tajani. Berlusconi il prossimo 29 settembre compirà 85 anni. Classe 1936, ha attraversato circa mezzo secolo di vita pubblica italiana, prima come imprenditore nel settore dell’edilizia, della televisione e dello sport, quindi come uomo politico. Fondatore di Forza Italia, è stato nominato Presidente del Consiglio per la prima volta nel 1994, per poi ricoprire quella carica in momenti successivi, prima nel 2001 e poi nel 2008.