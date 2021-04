Vaccino, il piano del commissario Figliuolo: 3 milioni di dosi in dieci giorni

Priorità agli anziani over 80 e alle persone fragili. Questa la nuova ordinanza firmata dal Commissari straordinario all’emergenza Covid Francesco Figliuolo, un provvedimento arrivato poco dopo la conferenza stampa del premier Mario Draghi e che è stato accolto subito positivamente dal ministro della Salute Roberto Speranza: “Io dico: smettetela di vaccinare i giovani, queste platee di operatori sanitari che si allargano…con che coscienza un giovane si fa vaccinare e salta la lista sapendo che lascia esposto una persona che ha più di 65 anni o una persona fragile?”.

Rimangono le categorie di priorità indicate, ma vengono temperate con il criterio dell’età. Chi ha già iniziato il ciclo vaccinale lo terminerà, con l’obiettivo finale che resta sempre quello di arrivare a mezzo milione di dosi di vaccino al giorno somministrate agli italiani entro fine aprile. Dopo la priorità per la fascia di popolazione più esposta ai rischi della malattia innescata da Covid, l’indicazione è vaccinare velocemente gli over 60, per i quali AstraZeneca era stato raccomandato.