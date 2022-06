Elezioni e la vittoria del Centrosinistra: il Cdx ha abiurato i suoi ideali

Nessuna sorpresa la vittoria alle comunali del cx, il centrodestra ha abiurato i suoi ideali

Un centrodestra che dovrebbe avere come capisaldi la difesa della tradizione, della Patria, dei valori della persona, delle persone che hanno costruito il nostro Paese, e invece derubrica la pandemia lasciando i fragili al loro destino per dare voce a certa imprenditoria che ha delocalizzato per anni; proroga bonus edilizi (truffa del secolo) rendendo ancora più ricchi chi è già benestante; non combatte contro i salari da fame elargiti da certi "imprenditori" che magari hanno ricevuto anche i ristori covid e oggi fatturano più del 2019, si inchina alla UE su immigrazione, difesa del made in Italy; non combatte contro l'egemonia cinese in maniera chiara e diretta; dulcis in fundo si sgambettano a vicenda per guadagnare spiccioli di voti.

E questo sarebbe il Centrodestra ?

Ho l'impressione che sia già tutto deciso o meglio fu tutto deciso lo scorso gennaio con la rielezione di Mattarella.

Ergo, il prossimo Governo dopo le elezioni 2023 sarà ancora un Governo Draghi sostenuto da Lega, FI, Azione, Pd, Di Maio, IV, e i cespugli centristi.

Mala tempora currunt.

di Massimo Puricelli