Ascolti tv, spettro Fazio per Tg1 e Tg2: allo studio una striscia quotidiana

Terrore a Viale Mazzini ma anche a L7 . Fabio Fazio ha dato disponibilità a studiare l’ ipotesi di una striscia quotidiana, uno spin off di 'Che tempo che fa' collocato in access prime time . L’ idea che circola è quella di destinarla ovviamente alla terza rete tra le 20 e le 21. Uno spazio dirompente che farebbe ombra a un bel pò di programmi. In primis il Tg1 di Giuseppe Carboni ma anche il Tg 2 di Gennaro Sangiuliano. La nuova striscia di Fazio potrebbe potenzialmente erodere ascolti (e ospiti) anche a 'Stasera Italia' di Barbara Palombelli e a LillI Gruber con il suo Otto e Mezzo. Detto questo : non sarà facile fare sloggiare la fiction 'Un posto al sole' attualmente titolare di quella fascia che garantisce ottimi ascolti. Per ora siamo agli intenti, ma intanto la notizia fa gia’ rumore e allarma conduttori e direttori di rete concorrenti.>>

Parlando sempre di strisce, quella meridiana dal titolo 'Ore 14' condotta da Milo Infante su Rai Due, vede ormai stabilmente il 4% di share. Come sempre con i programmi seriali, bisogna dare al pubblico di accorgersene e di seguirli e di 'affezionarsi'.>> Ottimi ascolti per Bianca Berlinguer benché privata della vivace presenza di Mauro Corona dopo l'ormai famoso battibecco con la conduttrice, tiene assolutamente botta viaggiando stabilmente sopra il 5.40 con punte del 6% con un parterre di ospiti sempre di primissimo piano e un' ottima squadra di inviati.