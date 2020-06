Tv, il programma 'Frontiere' di Franco Di Mare andrà su Rai 3. Per Paola Ferrari ipotesi 'Harem'

Franco Di Mare, neo direttore di Rai Tre sta studiando il nuovo palinsesto della Terza Rete. Intanto appare certo che il suo bel format ‘Frontiere’ traslocherà sulla stessa Rete che dirige. Qualcuno lo vorrebbe anche alla conduzione di ‘Agorà’, al posto di Serena Bortone, ma con un l’ impegno per una quotidiana sarebbe complicato dirigere la rete.

Paola Ferrari (Instagram)



Forse questo potrebbe essere l’anno buono. Affidare a Federica Sciarelli un programma politico e collocarlo di giovedi o venerdi. In vista anche di un anno nel quale non è escluso si possa andare a votare. Di Mare ci sta pensando

Francesco Vecchi invece ha dato prova di grandi capacità nella gestione di ‘Mattino 5’ in versione pandemia. Il suo format ha spesso battuto Uno Mattina. Une bella soddisfazione per i vertici Mediaset che hanno puntato su di lui per contrastare quello che era, un tempo, una fascia dominata dal Servizio Pubblico.



Sempre su Rai Tre o su Rai Due potrebbe esserci una versione attualizzata di Harem, più incentrata sulle problematiche di genere e senza uomo misterioso , voluta fortemente dai vertici di Viale Mazzini , in particolare da Fabrizio Salini . D’altra parte lo storico programma di Catherine Spaak non fu chiuso certo per mancanza di ascolti . Come conduttrici circolano i nomi di Manuela Moreno ( che Di Mare scipperebbe a Gennaro Sangiuliano direttore del Tg 2 ) , di Luisella Costamagna o di Paola Ferrari che ha portato molti programmi sportivi al successo anche se è improbabile che RAISPORT se ne voglia privare per la prossima stagione.