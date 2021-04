Società semplice: flessibilità nella gestione e protezione del patrimonio

In un periodo di forte incertezza, la paura di perdere il patrimonio aziendale è un fenomeno che sta dilagando sempre più tra gli imprenditori. Una paura, purtroppo, che ci attanaglia da ormai un anno e non sembra attenuarsi.

La prevenzione è fondamentale per salvaguardare il patrimonio dell’imprenditore e della sua famiglia (ossia la ricchezza creata). Il nostro ordinamento, mette a disposizione numerosi strumenti per blindare il patrimonio. Scegliere quello giusto, che risponda alle esigenze dell’imprenditore, è fondamentale.

Tra i vari strumenti abbiamo la Società Semplice: facile da gestire e meno costoso, tra l'altro.

Società Semplice: la forma più basile di società di persona

La SS, acronimo di Società semplice è la forma più basilare di società di persone. A differenza della Snc (Società in nome Collettivo) o Sas (Società Accomandita Semplice) è possibile adottare questa forma solo per le seguenti attività economiche:

Attività agricola;

Gestione beni immobili;

Gestioni di partecipazioni.

Insomma, può svolgere esclusivamente l'esercizio di un’attività economica non commerciale.

Il vantaggio della Società Semplice è che:

non è soggetta al fallimento;

non è necessario alcun capitale minimo;

si costituisce con atto pubblico o mediante scrittura privata autenticata;

i soci possono essere anche Società, Fondazioni o Trust.

In generale, la Società Semplice viene utilizzata soprattutto per gestire e tutelare il patrimonio dell’imprenditore perché il socio è tutelato verso terzi. Infatti, i beni della Società Semplice non possono essere toccati dai creditori particolari di uno dei soci.

Siamo di fronte, quindi, ad un efficace strumento per blindare e gestire i beni conferiti al suo interno da parte dei soci, soprattutto in questo periodo di incertezza generale.

Beni che se non inseriti al suo interno sarebbero aggredibili da eventuali creditori del socio. Quindi ad alto rischio di perderli.

Una Società semplice non potrà mai fallire e, pertanto, tutti i beni conferiti al suo interno saranno intoccabili. Per questo motivo diventa uno strumento di estrema importanza e potenza.

Società Semplice: flessibile e personalizzabile

La Società semplice, oltre avere rarissimi adempimenti, è anche molto flessibile. Infatti, è possibile variare la struttuta in base alle esigenze dei vari soci. Insomma, ha uno statuto personalizzabile all’occorrenza.

Ad esempio, viene data la possibilità di scegliere di essere soci fino al naturale termine della società oppure può essere riconosciuto il diritto di recesso ad ogni singolo socio. Oppure viene data la possibilità di scegliere la modalità di liquidazione dello stesso: denaro o in natura.

La flessibilità si riflette anche nelle scelte di gestione. Infatti, già in fase di costituzione è possibile beneficiare di un’ampia autonomia per adeguare l’attività di amministrazione alle scelte strategiche.

Inoltre, è possibile anche di introdurre rilevanti modifiche alla gestione amministrativa per una miglior governo familiare, essendo la composizione del nucleo di una famiglia variabile nel tempo. Quindi tutto questo può essere modificato in modo flessibile, e questo è un vantaggio non trascurabile.

L’utilizzo nell’ambito familiare, infatti, trova nella Società Semplice la sua massima esaltazione. Spaventati dal concetto di “spossessamento” (ripudiano il ricorso al Trust) si rivolgono a strumenti societari che gli permettono tutela e godimento diretto del patrimonio. Trovano, infine, nello statuto sociale, modellabile secondo le proprie esigenze più disparate, un valido alleato.

