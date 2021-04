E’ successo di nuovo, Ernesto.it torna 2 mesi in Silicon Valley!

Ernesto vola a San Francisco in una delle più importanti realtà italiane tra Silicon Valley e Bay Area: Mind The Bridge!

Ernesto.it , marketplace italiano che connette professionisti locali con proprietari, composto per lo più da under 30, torna in Silicon Valley dove era già stata accelerata nel 2019 dall’acceleratore Plug & Play Tech Center di Sunnyvale. Questa volta Ernesto è stato selezionato per il Programma di accelerazione Mind The Bridge!

Cosa è successo dopo la prima esperienza di Ernesto in Silicon Valley?

Il Founder, Riccardo De Bernardinis, racconta: “Dopo l'esperienza del 2019 di 3 mesi di Accelerazione in Silicon Valley, siamo cresciuti molto e impostato nuovi obiettivi, abbiamo superato i 100 mila utenti e selezionati per programmi di accelerazione tra Tech Italia Lab London e Vittoria Assicurazioni Hub a Milano.

Il team è continuato a crescere ed abbiamo anche aperto un nuovo ufficio a Roma, in zona Parioli.

Nel 2021 siamo stati selezionati per un altro programma di accelerazione Startup a San Francisco.

Quando ho scoperto il mondo Startup, Mind The Bridge è stato il primo acceleratore che ho sentito nominare, ma a quei tempi San Francisco sembrava lontana ed inarrivabile. Ancora non ci credo e continuo a ripetermi, sta davvero succedendo davvero a noi? Dal giorno Zero, abbiamo lavorato notte e giorno per Ernesto e vederlo crescere così, è la prova del Nove più soddisfacente.

Non smetterò mai di ripeterlo, nella vita Just Do It, perché da una soffitta romana alla Silicon Valley è quasi un attimo!”.

Cosa è Mind The Bridge? Il ponte per startup e aziende tra Italia ed USA!

Dal 2007, Mind The Bridge rappresenta il ponte che collega le Startups tra Italia/Europa e gli Stati Uniti.

Mind The Bridge intende supportare la nascita e lo sviluppo di idee di impresa innovative e consentire agli imprenditori italiani di entrare in diretto contatto con la Silicon Valley, che è il più evoluto ecosistema imprenditoriale al mondo sia in termini di sviluppo tecnologico che di investimenti di capitale.

Chi è Ernesto?

Ernesto è l’ assistente virtuale che connette clienti con professionisti locali per più di 500 servizi, dagli elettricisti, agli idraulici, ai Wedding Planner per organizzare il giorno più importante della loro vita.

Al giorno d’oggi, più di un quarto dei consumatori afferma di usare internet per trovare aziende locali ogni giorno, eppure un enorme 30% delle piccole imprese non ha ancora un sito web. Questa cifra sale ancora di più nell'industria dei servizi per la casa, dove molti professionisti - elettricisti e idraulici - hanno poca esperienza e tempo per trovare clienti tramite marketing digitale.

Quando il solo passaparola non è sufficiente a mantenere l’agenda piena, Ernesto aiuta i professionisti locali a trovare clienti interessati, semplificando la ricerca.

In cambio del servizio, i professionisti pagano una piccola quota per ottenere i contatti del cliente e prendere il lavoro

È gratuito per i professionisti visualizzare le richieste e pagare una tassa solo quando decidono di inviare un preventivo - questo dà ai professionisti il controllo completo sulle loro spese di marketing. Ernesto non fa pagare nessun tipo di registrazione o di abbonamento.

I professionisti su Ernesto vengono presentati a nuovi clienti, ad una frazione quasi irrisoria rispetto al costo degli attuali investimenti in marketing.

I professionisti possono anche risparmiare tempo tagliando le visite in loco e le riunioni introduttive perché ricevono richieste dettagliate che includono informazioni sufficienti e pertinenti per fornire un preventivo accurato. Ernesto si occupa solo del contatto iniziale.

Una volta che il cliente seleziona un professionista, inizia un rapporto diretto tra il cliente e il professionista.

Riccardo de Bernardinis, Founder e CEO di Ernesto, ha detto: "Lavoriamo per creare un marketplace che porti sempre maggiori opportunità di lavoro per i professionisti Italiani. Abbiamo trovato numerose inefficienze nel processo tradizionale di ricerca professionisti e quotazione dei servizi, ed abbiamo deciso di innovare un processo obsoleto.

Oggi, Ernesto è uno de modi più efficienti per i professionisti Italiani non solo di trovare nuovi clienti, ma anche di risparmiare quel che tempo deve essere concentrato sulle ore fatturabili, piuttosto che sulla ricerca del prossimo cliente."

Proprio in questo momento, Ernesto è con i Professionisti e le ditte, per far ripartire le economie Locali Italiane.

Perché Ernesto.it torna in Silicon Valley?

L’obiettivo del programma di accelerazione è di continuare rapporti già iniziati durante la prima esperienza in Bay Area con unici imprenditori, inventori, manager e marketplace di settore che hanno già raccolto più di 100 milioni di Dollari.

Riccardo de Bernardinis afferma: “Siamo sicuri che da questa esperienza nasceranno sinergie che supporteranno Ernesto nel consolidare la Presenza sul territorio Italiano, per prepararci all’espansione sul mercato Europeo.”

Chi è Riccardo de Bernardinis?

Riccardo de Bernardinis è uno tra i più giovani Startupper e imprenditori digitali Italiani.

Nato a Roma nel 1994 ha frequentato corsi nelle più importanti città Americane tra cui Miami, Boston, Los Angeles e San Diego.

La sua passione per gli Stati Uniti lo ha condotto ad iscriversi alla John Cabot, la prima università Americana in Italia.

Nel 2016 ha ideato e lanciato Ernesto.it, dopo solo un anno di attività ha chiuso il primo round d’investimento con uno dei più grandi imprenditori di tutto il Sud America. Ha partecipato al programma di accelerazione e mentorship di Plug N Play Tech Center (Cupertino, Silicon Valley), Mind The Bridge (San Francisc), Vittoria Assicurazioni Hub (Milano) B-Heros (Milano) e Tech Italia Lab (London).

Inoltre Riccardo de Bernarinis, è Founder di Buytron, prestigiosa Web Agency di Roma (Parioli), specializzata nello sviluppo di Marketplace, App, Machine learning, SEO, Branding e molti altri servizi.

La sua missione è convertire i comportamenti del mondo reale, in Digitale.