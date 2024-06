Italia all’avanguardia: startup e PMI protagoniste al Dublin Tech Summit 2024

La scorsa settimana, Dublino ha ospitato l'ottava edizione del Dublin Tech Summit (DTS), svoltasi il 29 e 30 maggio 2024 presso il Royal Dublin Society. Il DTS continua a consolidarsi come il festival tecnologico più dinamico e in rapida crescita d'Europa, attirando in quest’edizione oltre 8.000 partecipanti e centinaia di speaker provenienti da tutto il mondo.

La presenza italiana delle nostre startup e PMI innovative al Dublin Tech Summit è stata un’importante occasione. All'interno di un padiglione italiano di circa 100 mq, allestito dall'Agenzia ITA-ICE, le venti imprese italiane che hanno partecipato all’evento hanno avuto l'occasione di presentare le loro tecnologie all'avanguardia, stringere connessioni significative con figure chiave dell'ecosistema dell'innovazione e avviare collaborazioni con fondi di investimento e potenziali partner industriali.

Anche noi di WhoTeach abbiamo partecipato insieme alla collettiva organizzata da ITA-ICE, portando a livello internazionale la nostra piattaforma di Digital Learning professionale per il Corporate Training. In particolare abbiamo potuto illustrare le nostre nuove feature di Intelligenza Artificiale generativa, che permettono di generare facilmente contenuti didattici di qualità per l’upskilling e il reskilling delle risorse umane. Ecco com’è andata.

Il Dublin Tech Summit 2024: centro di innovazione di livello globale

Situato nel cuore della scena tecnologica internazionale, il Dublin Tech Summit (DTS) ha attirato anche quest’anno appassionati di tecnologia e leader del settore da tutto il mondo. Con Dublino come vivace sede europea di numerosi giganti tecnologici, il DTS si è consolidato come uno degli eventi B2B tecnologici in più rapida crescita in Europa negli ultimi sei anni. L'edizione del 2024, che si è tenuta il 29 e 30 maggio presso l'iconica sede del RDS, ha confermato ancora una volta la sua reputazione di conferenza di livello mondiale. Questo raduno ha riunito una comunità internazionale di innovatori, leader di pensiero e influencer, offrendo un'opportunità unica per esplorare le ultime tendenze e sviluppi nel campo della tecnologia. Con migliaia di partecipanti che hanno affollato le porte della Royal Dublin Society, il DTS ha offerto un programma ricco di interventi da parte di leader tecnologici e culturali di tutto il mondo, workshop, dimostrazioni e stand espositivi.

Il Dublin Tech Summit 2024 ha presentato un'ampia gamma di tematiche cruciali per il futuro della tecnologia. I partecipanti hanno avuto l'opportunità di assistere a discussioni su argomenti come l'intelligenza artificiale e il machine learning, la trasformazione digitale, la cybersecurity, il fintech, la realtà virtuale e aumentata, e il metaverso. Tra gli speaker di spicco, Sir Martin Sorrell, fondatore e presidente esecutivo di S4 Capital, ha esplorato il tema "AI Now and Next", discutendo l'automazione e l'efficacia nella pianificazione e acquisto dei media. Jack McCauley, co-fondatore di Oculus, ha tenuto un keynote sul percorso dell'AI, mentre Jeremy King, Vice Presidente Senior dell'Engineering e CTO di Pinterest, ha parlato dell'importanza di costruire un internet più umano con l'ausilio dell'intelligenza artificiale.

L'impatto del DTS si è esteso oltre i confini dell'Europa, influenzando il panorama tecnologico globale attraverso discussioni su temi cruciali come la sostenibilità, la sicurezza informatica, e l'intelligenza artificiale. Le connessioni e le collaborazioni avviate durante il summit hanno il potenziale di dare vita a nuove iniziative e partnership che plasmeranno il futuro della tecnologia e dell'innovazione.

Italiani a Dublino: con ITA-ICE una partecipazione importante per l’ecosistema italiano

Anche quest’anno, l’Italian Trade Agency (ITA-ICE) ha permesso a startup e PMI italiane di partecipare a questo grande evento, portando a Dublino le innovazioni Made in Italy.

Le venti aziende italiane hanno avuto l'opportunità di entrare in contatto con figure chiave del mondo dell'innovazione, sia irlandese che internazionale, creando connessioni significative con fondi di investimento, potenziali partner industriali e altri attori rilevanti del settore tecnologico. Questo ambiente dinamico ha favorito la nascita di nuove collaborazioni e ha offerto alle startup italiane la possibilità di espandere la loro rete di contatti e di esplorare nuove opportunità di crescita e sviluppo sul mercato globale.

Anche noi di WhoTeach abbiamo portato a Dublino la nostra soluzione di Digital Learning innovativa per erogare formazione online in modo professionale: un’applicazione dell’Intelligenza Artificiale al mondo della formazione che ha suscitato un certo interesse. Siamo stati infatti selezionati fra le 50 startup selezionate per partecipare alla Pitch Competition globale, confrontandoci con realtà di diversi settori provenienti da tutto il mondo.

Le dichiarazioni dei partecipanti

Francesco Epifania, CEO e co-founder di WhoTeach, afferma: “Il Dublin Tech Summit è stata una vetrina di alto livello per la nostra piattaforma di Digital Learning WhoTeach. Partecipare al Dublin Tech Summit è stata per noi un'occasione straordinaria di networking, permettendoci di entrare in contatto con realtà simili alla nostra e di ascoltare conferenze stimolanti che ci hanno fornito spunti preziosi per migliorare il nostro prodotto. Abbiamo avuto l'opportunità di condividere la nostra esperienza con autorità del settore e di presentare la nostra soluzione B2B di Digital & Intelligent Learning professionale. La nostra partecipazione alla International Pitch Competition organizzata dal DTS ci ha permesso di dimostrare come le tecnologie innovative, in particolare nel settore EdTech, possano aiutare le imprese a crescere e svilupparsi. Vogliamo mostrare come l'Intelligenza Artificiale possa diventare un prezioso alleato del mondo del lavoro, contribuendo a una trasformazione digitale efficace e sostenibile.”

Damiano Bauce, CEO & Founder di Snapall, ha dichiarato: “Dublin Tech Summit è stata una fiera che ha permesso a noi di Snapall di conoscere la realtà irlandese e di incontrare altre startup che propongono attività basate sull'AI come noi. Snapall è una piattaforma innovativa per il monitoraggio da remoto dei cantieri edili che si può integrare con qualsiasi telecamera IP connessa a Internet. Con un setup dell'account sincronizzando le telecamere esistenti si può monitorare da remoto in tempo reale e archiviare al sicuro i file, tutto attraverso un'interfaccia intuitiva e user-friendly. SnapAll garantisce la privacy attraverso l'oscuramento dei dati sensibili e supporta la conformità alle normative sulla sicurezza, inviando anche relativi alert. Si possono anche personalizzare e modificare i video timelapse automatici, trasformando i progressi in contenuti coinvolgenti e informativi. Dublin Tech Summit ci ha fornito buoni spunti sia per eventuali partnership che per eventuali nuovi servizi da proporre che si allineano alla mission di Snapall.”

Veronica Del Priore, Marketing Manager di QuestIT, afferma: “Il Dublin Tech Summit ci ha permesso di portare sul palco dello startup competition la nostra realtà, mostrando il lato umano dell'intelligenza artificiale. QuestIT, con i suoi Digital Human empatici, ha l'obiettivo di creare una tecnologia in simbiosi con le persone, capace di essere compagna in tutte le attività quotidiane e persino di migliorare la vita delle persone con disabilità, rendendo accessibili informazioni e servizi. In un ambiente dove pullula l'innovazione, come il Dublin tech summit, abbiamo mostrato come l'AI può aumentare l'inclusione con il primo avatar in grado di comunicare in lingua dei segni. La nostra esperienza è stata parzialmente positiva, c'erano molti studenti e pochi possibili clienti o collaboratori, ma siamo comunque riusciti a costruire buone relazioni.”

Gabriele Serra, Principal Software Engineer di Accelerat S.R.L., dichiara: “Abbiamo partecipato con entusiasmo al Dublin Tech Summit come ospiti di ICE (Italian Trade Agency). Le nostre aspettative sono state soddisfatte, avendo stretto numerosi contatti preziosi. Tra questi, abbiamo avuto l'opportunità di interagire con grandi aziende come Qualcomm e Jaguar-LandRover-Group (JLR), con cui abbiamo scambiato punti di vista e idee per future collaborazioni. Sebbene la fiera non fosse affollatissima e ci aspettassimo una maggiore affluenza, la partecipazione è stata comunque buona e proficua. Questa esperienza ci ha convinto dell'importanza di continuare a partecipare a eventi del genere, per rappresentare al meglio l'Italia, le startup italiane e le nostre competenze. Desideriamo ringraziare di cuore ICE per il prezioso supporto e il lavoro giornaliero, nonché tutte le altre startup italiane presenti che hanno contribuito a creare un'atmosfera collaborativa e stimolante!”

Conclusione

Il Dublin Tech Summit 2024 si è rivelato un evento di grande successo, consolidando ulteriormente la sua reputazione come uno dei festival tecnologici più dinamici e in rapida crescita d'Europa. La partecipazione italiana, supportata dall'Italian Trade Agency (ITA-ICE), ha dimostrato il valore delle innovazioni Made in Italy e ha offerto alle startup e PMI italiane opportunità significative di networking e collaborazione con i principali attori del panorama tecnologico globale.

Il prossimo appuntamento per l'Italian Trade Agency e le imprese italiane sarà l'AI Summit di Londra, in programma il 12 e 13 giugno. Questo evento presenterà opportunità senza pari per l'apprendimento, sessioni di networking straordinarie per la comunità tecnologica globale, e un'incredibile line-up di esperti del settore tech. Le imprese italiane avranno l'opportunità di continuare a esplorare le potenzialità dell'intelligenza artificiale e di stringere nuove collaborazioni per portare avanti il loro percorso di innovazione e successo.