Viva Technology: l’evento europeo dedicato alle startup e alla tecnologia

Dal 14 al 17 giugno si è tenuta a Parigi Viva Technology, l'evento in ambito Tech e Innovazione di punta in territorio francese, che attrae startup, leader tecnologici, grandi aziende e investitori da tutto il mondo per presentare le più grandi sfide e le soluzioni innovative del settore.

Insieme all’Italian Trade Agency, noi di WhoTeach abbiamo avuto l'opportunità unica, insieme ad altre 52 PMI italiane, di mostrare come la nostra piattaforma digitale intelligente per la formazione nel settore B2B possa supportare i docenti nella creazione dei corsi.

Questo evento offre un ambiente stimolante per scambiare idee, creare partnership e mostrare le soluzioni innovative a un pubblico internazionale interessato alle tecnologie del futuro.

Innovazione, Tecnologia e Formazione: le tendenze emergenti a VivaTechnology

Durante l'evento di VivaTechnology gli speaker e i relatori provenienti da aziende importanti del settore hanno presentato ai partecipanti con una panoramica sulle tendenze più recenti che stanno plasmando il campo dell'innovazione e della tecnologia. L'obiettivo era quello di offrire una visione approfondita delle tematiche emergenti, come la robotica, la sostenibilità e l'automazione, e delle loro implicazioni per il futuro.

Attraverso presentazioni e dibattiti, i partecipanti hanno potuto apprendere e scoprire nuove prospettive e idee all'avanguardia.

La sostenibilità è emersa come una delle principali tendenze discusse durante l'evento. Gli speaker hanno messo in evidenza l'importanza di adottare soluzioni tecnologiche sostenibili per affrontare le sfide ambientali attuali, come il cambiamento climatico, la riduzione delle risorse e l'inquinamento

La robotica è stata un'altra tematica di grande rilievo. Gli esperti hanno esaminato come la robotica sta rivoluzionando i processi di produzione, l'assistenza sanitaria, la logistica e molte altre industrie.

L'automazione è stata un'altra area di discussione significativa. I partecipanti hanno potuto esplorare come i progressi dell'intelligenza artificiale, dell'apprendimento automatico e del deep learning stiano influenzando il mondo del lavoro e i processi aziendali. Sono state presentate soluzioni innovative per ottimizzare la produzione, migliorare l'efficienza operativa e ridurre gli errori umani attraverso l'automazione intelligente.

Marni Baker Stein, CCO di Coursera, Somit Goyal, Presidente e COO di Pluralsight, David Guérin direttore di Brighteye Ventures, Marie-Christine Levet, Co-founder di Educapital e Ben Nelson, Founder e CEO di Minerva Project hanno parlato di come la tecnologia stia cambiando in modo radicale il mondo della formazione. L’EdTech si sta, infatti, rivelando molto efficace nel semplificare la scolarizzazione in più Paesi e a costi minori.

Bhupesh Arora, Business Head della divisione energia digitale di Schneider Electric e François Badoual, VP acceleration and venturing di Total Energies si sono confrontati sull’impegno della tecnologia per sostenere l’energia pulita, sottolineando come nelle nuove startup tecnologiche sia necessario integrare obiettivi di sviluppo sostenibile.

Un ospite particolarmente atteso è stato Elon Musk, CEO di Tesla, SpaceX e Twitter, che ha parlato dell’Intelligenza Artificiale come la tecnologia più travolgente di sempre, dichiarando che grazie alle nuove tecnologie ci stiamo sempre più avvicinando ad “un’era di abbondanza”.

Il CEO di Tesla ha successivamente espresso la sua preoccupazione verso le possibili conseguenze negative che potrebbero scaturire dalle “super intelligenze digitali”, pronunciandosi a favore della regolamentazione dell’AI.

Le dichiarazioni dei partecipanti

Francesco Epifania, CEO & Founder di Social Thingum e AITech4T, dichiara: “Viva Technology è stata per noi un’occasione importante di networking e di formazione, grazie alle numerose conferenze e alla possibilità di incontrare personalità di rilievo come Emanuela D'Alessandro, l’ambasciatrice italiana in Francia, la vice capo dell’ufficio di Parigi di ITA-ICE Annamaria Pattelli e il direttore dell'ufficio di Parigi di ITA-ICE Luigi Ferrelli. Avere, inoltre, l’opportunità di presentare la nostra piattaforma digitale ed intelligente per la formazione professionale B2B davanti ai giudici nella pitch competition ci ha dato la possibilità di ricevere preziosi feedback per migliorare costantemente il nostro lavoro.”

Mariafrancesca Licchelli, Project & Program Manager di Reco 3.26, afferma: “Il VivaTech, prestigiosa manifestazione sull'innovazione tecnologica svolta dal 14 al 17 giugno a Parigi, è stata una grande opportunità per la nostra azienda, in quanto ha permesso di aumentare la nostra visibilità a livello internazionale ed è stato un modo per conoscere potenziali investitori, partner e clienti. Reco 3.26 è una PMI innovativa, nata nel 2018 in Puglia e specializzata nel campo dell’Intelligenza artificiale applicata alla Computer Vision. L’azienda si è contraddistinta per aver realizzato, in ambito 'pubblica sicurezza', il sistema SARI (Sistema Automatico Riconoscimento Immagini), ad oggi impiegato dalla Direzione Centrale Anticrimine e della Polizia Scientifica italiana. A partire dal 2019, ha sviluppato in ambito ‘Industria 4.0’ prodotti innovativi e personalizzati per i clienti Leonardo e OVS e in ambito ‘gestione flussi passeggeri e controllo frontiere’ le soluzioni Face2Fly e EES (Entry-Exit System) per i principali aeroporti italiani e per la Polizia di Malta.”

Federico Ranfagni, CEO di Incomedia Srl, dichiara: “L'esperienza di Incomedia al Vivatech è stata positiva. Abbiamo avuto l'opportunità di presentare la nostra ultima versione di WebSite X5, una potente piattaforma di creazione di siti web. Ciò che ha reso questa versione ancora più sorprendente è stata l'integrazione delle funzioni di Intelligenza Artificiale. Grazie all'Intelligenza Artificiale, WebSite X5 semplifica il processo di creazione dei testi per il tuo sito web. Con un semplice input di informazioni e parametri, il sistema utilizza algoritmi intelligenti per generare testi accurati, coinvolgenti e personalizzati in base alla tua visione e al pubblico di riferimento. L'entusiasmo dei visitatori al Vivatech è stato palpabile. Siamo stati grati per il feedback estremamente positivo e per l'interesse dimostrato verso WebSite X5 e le sue funzioni di AI. I professionisti del web design, le agenzie e gli imprenditori hanno apprezzato come l'Intelligenza Artificiale semplifichi la scrittura dei contenuti e permetta di ottenere risultati professionali in tempi ridotti. Durante l'evento, abbiamo anche avuto l'opportunità di incontrare numerosi partner internazionali provenienti da vari paesi europei. Queste connessioni hanno aperto interessanti prospettive commerciali, anche con nazioni dell'Africa. Siamo entusiasti di collaborare con questi partner per portare le nostre soluzioni innovative a nuovi mercati. In conclusione, l'esperienza di Incomedia al Vivatech è stata positiva. Presentare WebSite X5 con funzioni di AI ha suscitato grande interesse e apprezzamento. Grazie alla potenza dell'Intelligenza Artificiale, WebSite X5 semplifica la creazione dei testi per il tuo sito web, permettendoti di ottenere risultati professionali in modo rapido ed efficiente. Inoltre, l'incontro con partner internazionali ha aperto nuove opportunità commerciali e ha rafforzato la nostra posizione come attore globale nel settore del web design. Siamo grati per il supporto del nostro team e dei nostri utenti fedeli, che ci spingono a continuare a sviluppare soluzioni innovative per il successo delle imprese nel mondo digitale.”

Davide Ariu, CEO di PLURIBUS ONE, afferma: “PLURIBUS ONE è un azienda che opera nel settore della cybersecurity e si occupa di proteggere tutte quella realtà che operano sul Web vendendo prodotti e servizi (e-commerce, servizi di pagamento, più genericamente piattaforme SaaS) e le pubbliche amministrazioni, dagli attacchi informatici rivolti appunto verso le applicazioni Web. L'azienda ha partecipato quest'anno per la prima volta a VIVATECH. Vogliamo ringraziare sinceramente ICE per l'opportunità di partecipare a Viva Technology con la delegazione Italiana. Oltre al valore, immediato ed enorme, in termini di network di contatti e opportunità di business che partecipare ad un evento della portata di VIVA TECHNOLOGY garantisce, ce n'è un secondo, forse meno tangibile ma altrettanto importante. Ed è la possibilità di vedere manifestate in un punto le direzioni verso cui sta evolvendo il mondo della tecnologia. E far nascere da qui gli spunti per far crescere e evolvere ulteriormente le nostre realtà.”

Fabrizio Chiara, CEO di SUNSPEKER SRL, dichiara: “Sunspeker è una startup basata a Torino, che trasforma i pannelli solari, in superfici estetiche in grado di integrarsi nelle città e nei luoghi sotto tutela di norme paesaggistiche. Lo facciamo grazie a pellicole estetiche personalizzabili, che rivestono i pannelli solari di ogni tipo, e che in alcuni casi divetano anche veicoli di comunicazione pubblicitaria. Il bello del Viva Tech è stato quello di incontrare grandi aziende e persone del panorama internazionale, interessate al business e alla possibilità di supportare la strategia di crescita del progetto imprenditoriale, anche dal punto di vista del fundraising. Sicuramente il botta e risposta con Musk durante la fireside chat, ha dato all'azienda grande visibilità. I nostri prossimi passi, sono quelli di trasformare i contatti fatti in fiera in proegtti reali, con l'idea di sviluppare la fase commerciale all'estero e al contempo, chiudere l'aumento di capitale per supportare le operazioni interne, strutturando i processi di produzione.”

Conclusione

Viva Technology è stata un'importante vetrina che ha riunito startup, leader del settore tecnologico, grandi aziende e investitori provenienti da tutto il mondo. Questo contesto stimolante ha favorito lo scambio di idee, la creazione di partnership e la presentazione di soluzioni innovative a un pubblico internazionale interessato alle tecnologie del futuro.

Gli speaker e le aziende presenti hanno evidenziato le tendenze più recenti nel campo dell'innovazione e della tecnologia, concentrandosi su argomenti come la robotica, la sostenibilità e l'automazione. L'EdTech si è rivelata particolarmente efficace nel semplificare l'accesso all'istruzione in molti paesi, riducendo i costi e aprendo nuove opportunità.

Questo evento ha permesso a noi di WhoTeach di presentare la nostra soluzione innovativa e contribuire a un ecosistema globale di innovazione nel campo della tecnologia e dell'educazione. Partecipando a VivaTechnology abbiamo potuto dimostrare il nostro impegno nel plasmare il futuro dell'educazione attraverso l'utilizzo dell’Intelligenza Artificiale. Siamo entusiasti di far parte di questa comunità internazionale di innovatori e di contribuire al progresso dell'istruzione in tutto il mondo.