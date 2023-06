WhoTeach al Dublin Tech Summit: tecnologie innovative per il B2B

Dal 31 maggio al 1 giugno si è tenuto a Dublino il Dublin Tech Summit, una delle conferenze più rilevanti a livello internazionale dedicata alle tecnologie innovative nel contesto del business-to-business (B2B).

Durante le giornate di fiera, leader ed esperti del settore dell'AI Tech si sono confrontati con le aziende e startup che, grazie alle loro innovazioni, stanno trasformando il futuro della tecnologia e della società.

Nei due giorni di conferenza gli speakers presenti hanno affrontato tematiche importanti come Tech for Good, il futuro della forza lavoro, metaverso, diversità e inclusione.

Le aziende, invece, hanno presentato le proprie novità nei rispettivi settori, con la possibilità di ricevere feedback rilevanti e partecipare a workshop e attività di networking.

Noi di WhoTeach abbiamo partecipato a questo importante evento, presentando la nostra piattaforma di Digital Learning intelligente per il settore B2B, che offre soluzioni innovative e personalizzate per la formazione aziendale.

In questo articolo vi raccontiamo com'è andata.

Tra Machine Learning e sostenibilità: i temi del DTS 2023

Dal futuro della forza lavoro, all’AI e Machine Learning fino alla sostenibilità della tecnologia, queste alcune delle tematiche affrontate durante le conferenze e i workshop che si sono svolti nei due giorni di fiera.

Cian Ó Maidín, CEO e Founder di NearForm, Mark Jordan, Chief Strategy Officer di Skillnet Ireland e Tracy Keogh, Co-founder di Grow Remote, hanno presentato esempi reali riguardanti le dinamiche lavorative nell’era digitale.

In particolare sono state evidenziate le tendenze emergenti nel mondo del lavoro, come i lavori a breve termine o freelance, l’impatto che l’utilizzo dell’AI ha sulle mansioni lavorative e le nuove tecnologie come strumenti di collaborazione.

La prima ambasciatrice irlandese dell’AI, founder ed Executive Chair di SoapBox Labs, Patricia Scanlon, nella giornata di mercoledì, ha esposto le opportunità e le sfide che comporta l’utilizzo di Intelligenza Artificiale. Le nuove tecnologie, infatti, stanno trasformando i vari settori aziendali ed è fondamentale che questo cambiamento avvenga in modo etico e responsabile.

Una tematica particolarmente rilevante è stata la sostenibilità delle tecnologie come modello di business. Speakers e leader del settore hanno condiviso le loro opinioni sull’integrazione delle tecnologie e pratiche sostenibili nelle strategie aziendali, spiegando quali opportunità e vantaggi si possono ottenere da questo connubio.

A discuterne sono stati Ashley Shak, responsabile del programma 2050 Accelerator, Dorothy Creaven, vicepresidente, amministratore delegato e responsabile della sede di Rent the Runway a Galway, Janina Bauer, responsabile globale della sostenibilità presso Celonis, Joan Mulvihill responsabile della digitalizzazione e sostenibilità di Siemens in Irlanda e Sami Marttinen CEO e Co-founder di Swappie.

Tra i molteplici workshop, invece, Liam Browne, solutions engineer di Personio, ha parlato di come automatizzare le attività amministrative svolte dagli HR, permettendo a questi ultimi di focalizzarsi sul benessere e le necessità del personale e le relative comunicazioni interne.

L’esperienza italiana e le dichiarazioni dei partecipanti

Anche quest’anno l’Italian Trade Agency ha permesso a startup e PMI italiane di partecipare a questo grande evento, portando a Dublino le innovazioni Made in Italy.

Al Dublin Tech Summit, noi di WhoTeach, abbiamo avuto la possibilità di presentare, durante la Ignite Pitch Competition, la nostra piattaforma digitale intelligente per la formazione aziendale. Specificatamente sviluppata per il settore B2B, WhoTeach aiuta HR Managers e Training Institution a creare ed aggiornare i propri corsi in modo facile e veloce grazie alla nostra tecnologia sviluppata con l’utilizzo dell’AI.

Francesco Epifania, CEO & Founder di Social Thingum e AITech4T, dichiara: “Partecipare al Dublin Tech Summit è stata per noi un’occasione di networking per conoscere realtà come la nostra, ascoltare conferenze interessanti da cui poter prendere spunto per migliorare il nostro prodotto e condividere la nostra esperienza con autorità del settore. Portando la nostra soluzione B2B di Digital & Intelligent Learning professionale ad un evento di rilievo come il Dublin Tech Summit vogliamo dimostrare come le tecnologie innovative, in particolare nel settore EdTech, possano aiutare le imprese a crescere e svilupparsi, rendendo l’Intelligenza Artificiale un alleato del mondo del lavoro.”

Valentina Stampa, Assistant Trade Analyst di ICE - Londra, afferma: “Al Dublin Tech Summit ho visto che il settore delle tecnologie è un settore con una crescita eponenziale, di cui non si vede la fine. In particolare, anche nel panorama italiano lo sviluppo è veramente impressionante. Basti pensare che abbiamo fatto fatica a selezionare venti partecipanti. Sono veramente soddisfatta di come si è svolto questo evento. L'importante è soprattutto che le aziende italiane partecipanti abbiano tratto valore da questa esperienza e ne siano soddisfatte.”

Marco Vismara, CEO di lightScience, dichiara: “Aver partecipato a Dublin Tech con la missione organizzata dall'Istituto per il Commercio Estero è stata una grandissima esperienza. In particolare, abbiamo apprezzato l'invito di S.E. l'Ambasciatore: è molto bello vedere come il sistema paese si unisca attraverso le sue varie articolazioni, per aiutarci a mostrare al meglio le eccellenze italiane nella scienza, la tecnologia ed il commercio. Il mercato irlandese è vivace ed in crescita e i contatti in fiera hanno portato importanti opportunità, cui stiamo lavorando diligentemente affinché si traducano in affari ed investimenti.”

Alessandro Nuara, CEO di AD Cube, afferma: “AD cube è una piattaforma AI per l'ottimizzazione cross-channel delle campagne di advertising. È un prodotto di grande impatto per tutte quelle aziende che pubblicizzano i loro prodotti e servizi su diversi canali digitali. In tal senso, il Dublin Tech Summit è stato un momento di confronto utile a validare la nostra value proposition e nel quale abbiamo ottenuto un fortissimo riscontro da parte di aziende appartenenti a diversi settori, dal Finance al Travel. Iniziative come queste sono fondamentali per tracciare le traiettorie di sviluppo tecnologico e di business delle startup come AD cube, che hanno sempre bisogno di validare le proprie idee e soluzioni in un contesto internazionale.”

Greta Clementi, CMO di My Money, dichiara: “My Money è una Fintech company che ha brevettato e realizzato il primo sistema di pagamento completamente biometrico e device-free. Il Dublin tech e un importantissimo evento dove le aziende tech possono incontrarsi e fare networking. Siamo molto soddisfatti della nostra partecipazione e certi nel proseguimento dei contatti presi. Ringraziamo ICE che ci ha dato la possibilità di partecipare e che fa così tanto per la start/ups e PMI innovative italiane.”

Niccolò Sala, CEO di QuicklyPro, afferma: “Sono Niccolò Sala, fondatore e CEO di QuicklyPro, una startup innovativa nel campo medico che sviluppa soluzioni personalizzate per la riabilitazione digitale. Soluzioni innovative e tecnologiche che si integravano perfettamente con gli altri prodotti e servizi tecnologici e innovativi proposti dalle altre realtà presenti alla fiera. Il Dublin Tech Summit è stata un'esperienza estremamente positiva. Fare networking con altre realtà nazionali e internazionali è un aspetto fondamentale per la crescita aziendale di QuicklyPro, ma anche a livello personale. Incontrare persone affini in un ambiente positivo di crescita come il DTS è stato stimolante ed arricchente per lo sviluppo futuro della mia azienda. Non solo la fiera stessa, tutto quello che è stato organizzato di contorno sia dal Dublin Tech Summit che da ICE, hanno favorito e facilitato le interazioni con altre realtà. Siamo entusiasti di partecipare alla prossima edizione e non vediamo l'ora di tornare.”

Valentino Megale, CEO di Softcare Studios, dichiara: “Con Softcare Studios sviluppiamo esperienze in realtà virtuale da impiegare come alternative digitali alla tradizionale sedazione farmacologica dei pazienti sottoposti a procedure mediche in ospedale. Evitiamo gli effetti collaterali dei farmaci, ma aiutiamo anche gli ospedali a risparmiare costi e logistica associati alla sedazione. A Dublino abbiamo avuto l'opportunità di condividere il nostro lavoro con il pubblico del Dublin Tech Summit, raccogliendo l'interesse di aziende, professionisti in ambito digitale e investitori, oltre ad esserci maggiormente connessi con la scena XR irlandese. Ringraziamo l'Italian Trade Agency per averci supportato in questa nuova iniziativa di internazionalizzazione.”

Conclusione

Condividere le nostre conoscenze e interagire con altri attori del settore, creando nuove opportunità di networking e collaborazione si è rivelata per noi una preziosa occasione.

Il Dublin Tech Summit rappresenta un'importante tappa nel nostro impegno verso l'innovazione e il progresso tecnologico nel campo della formazione.

Per rimanere anche tu aggiornato sulle ultime novità in ambito tecnologico e dell’Intelligenza Artificiale e sapere cosa gli eventi di questo settore offrono, continua a seguirci!