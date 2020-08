WhoTeach: Digital learning platform per gli istituti di formazione e aziende

L’emergenza coronavirus ha spinto molte aziende e training institutions a rivedere le proprie modalità di organizzazione del lavoro ed erogazione di materiale informativo. Dallo smart working all’e-learning, le metodologie adottate per far fronte all’emergenza hanno in comune la necessità di garantire la comunicazione a distanza fra gli utenti con modalità asincrone ma anche – e soprattutto – sincrone.

Per venire in contro alle esigenze dei propri clienti, Social Thingum, società operante nel settore di Intelligenza artificiale, Internet of Things e Social e-learning, ha deciso di dotare la propria Intelligent Digital Learning Platform WhoTeach di una nuova funzionalità: WhoTeach Live.

WhoTeach Live è una risorsa che permette di gestire classi online in modalità sincrona, all’interno di un’aula virtuale dotata di numerose funzionalità, fra cui:

Interazione tra utenti e docenti tramite chat , audio e videochiamata ;

tramite , e ; Caricamento e condivisione di materiale multimediale : appunti del docente, slide, video online, lavagna interattiva e schermo del moderatore;

: appunti del docente, slide, video online, lavagna interattiva e schermo del moderatore; Registrazione della lezione , che permette agli studenti di rivedere la lezione;

, che permette agli studenti di rivedere la lezione; Erogazione di sondaggi , per verificare l’attenzione e i dubbi degli studenti.

, per verificare l’attenzione e i dubbi degli studenti. Gestione della reportistica, tracciamento dell’attività degli utenti e creazione di un registro di presenze online

Gradimento degli utenti

I dati raccolti tramite sondaggio di soddisfazione da 45 utenti hanno rivelato che la piattaforma è facile da utilizzare per il 75,5% degli utilizzatori e che le modalità di interazione preferite dagli studenti sono chat pubblica (65,9%) e voce (47,7%), mentre i docenti prediligono la chat pubblica (75%).

L’esperienza di interazione tra docenti e studenti è valutata positivamente dall’82,2% degli utenti, mentre le funzionalità disponibili sulla piattaforma sono considerate buone o ottime dall’80% dei rispondenti.

Certificazioni e collaborazioni

Inoltre, come attestato dalla certificazione “Centro di trasferimento tecnologico”, assegnata dal MISE a fine febbraio, Social Thingum si è distinta fra i 28 centri riconosciuti in Italia per le numerose attività che svolge nel campo della ricerca, della consulenza e della formazione, contribuendo allo sviluppo tecnologico del Paese.

Grazie al suo impegno nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni al passo con le necessità del mercato, in pochi mesi Social Thingum è stata scelta da numerose training institutions alla ricerca di soluzioni per affrontare la crisi coronavirus: ADHR Formazione, ente di formazione del Gruppo ADHR focalizzato sulla formazione continua, SIAM 1838, società di incoraggiamento d’arti e mestieri e Informattiva ente accreditato a Regione Lombardia per i servizi al lavoro e alla formazione, hanno trovato in WhoTeach Live la soluzione alla gestione dei propri corsi di formazione a distanza.

Attualmente, anche l' Istituto Tecnico Superiore Rizzoli di Milano ha in corso un progetto di sperimentazione della piattaforma, nell'ambito del percorso IFTS Developer e sta valutando se estenderne l’uso ad altri percorsi della Fondazione.

Infine, i Dipartimenti di Informatica delle Università di Studi di Milano e Università di Studi di Milano-Bicocca hanno contribuito nella veste di partner e/o primi utilizzatori nella fase di sperimentazione e di attività di R&D, grazie anche a finanziamenti dell’Unione Europea e della Regione Lombardia.