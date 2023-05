World AI Cannes Festival: "Uno dei migliori eventi dedicati all’AI"

Quest’anno dal 9 all’11 febbraio si è tenuta la seconda edizione del World AI Cannes Festival al Palais de Festivals della città francese.

Questo evento è il festival di riferimento a livello internazionale per il settore dell’Intelligenza Artificiale applicata. Per il primo anno, l’agenzia ICE, l’agenzia per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese italiane e ha lo scopo di favorire il commercio con l’estero, ha riservato un padiglione per ospitare le start up e le PMI italiane che si sono distinte per i loro progetti innovativi nel campo dell’Intelligenza Artificiale.

Grazie a questa possibilità data da ICE alle startup italiane, anche noi con Aitech4T abbiamo potuto esporre WhoTeach, la nostra piattaforma di Digital Learning intelligente per le attività formative di business a questo grande evento.

Ecco come è andata.

I 5 campi di applicazione dell’Intelligenza Artificiale

Il WAICF nasce per poter permettere ai leader del settore di confrontarsi con investitori e nuovi innovatori nel campo dell’Intelligenza Artificiale, permettendo a tutti i partecipanti di imparare, scoprire innovazioni e nuovi talenti e fare networking.

Infatti, quest’anno più di 100 speakers internazionali hanno tracciato una panoramica delle 5 principali macroaree in cui viene utilizzata l’Intelligenza Artificiale:

AI per il sociale , in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata come aiuto per affrontare le numerose problematiche sociali ed ecologiche;

, in cui l’intelligenza artificiale viene utilizzata come aiuto per affrontare le numerose problematiche sociali ed ecologiche; AI oggi e domani , per capire come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale oggi possa impattare il futuro in modo positivo

, per capire come l’utilizzo dell’intelligenza artificiale oggi possa impattare il futuro in modo positivo AI strategy , per scoprire come utilizzare l’intelligenza artificiale all’interno della propria strategia di business possa aiutare le aziende a crescere

, per scoprire come utilizzare l’intelligenza artificiale all’interno della propria strategia di business possa aiutare le aziende a crescere AI technology , per esplorare le diverse tipologie di tecnologie artificiali e capire come utilizzarle al meglio

, per esplorare le diverse tipologie di tecnologie artificiali e capire come utilizzarle al meglio AI applications, per vedere come l’intelligenza artificiale porti benefici e progresso alle organizzazioni in cui viene impiegata

Durante i giorni di fiera abbiamo avuto anche noi la possibilità di ascoltare gli interventi di esperti di settore in ognuna delle 5 macroaree. In particolare:

Yann LeCun , vice presidente e capo del reparto AI di Meta

, vice presidente e capo del reparto AI di Meta John Kamara , CEO e fondatore di AICE (AI Center of Excellence)

, CEO e fondatore di AICE (AI Center of Excellence) Oren Etzioni, CEO di Allen Institute for AI.

Ascoltare interventi di questo calibro nelle 5 macroaree di applicazione dell’Intelligenza Artificiale è sicuramente un’occasione per tracciare un profilo del settore e, soprattutto, per migliorare le soluzioni innovative proposte in modo etico e sostenibile.

I commenti dei partecipanti

Francesco Epifania, CEO & Co-founder di Social Thingum e AiTech4T, afferma: “Ringrazio ITA-ICE per averci dato la possibilità di partecipare ad un evento di rilievo come il World AI Cannes Festival. Abbiamo presentato WhoTeach, la nostra soluzione B2B di Digital & Intelligent Learning professionale che grazie al Recommender System, il nostro sistema di raccomandazione di contenuti formativi potenziato attraverso l’utilizzo dell’intelligenza Artificiale e del Deep Learning, permette a istituti di formazione e aziende di creare corsi e-learning in modo facile e veloce. Prendere parte ad un evento in cui viene messo in luce l’impatto positivo che le nuove tecnologie avranno sul futuro è l’occasione, per noi, di imparare come migliorare il nostro prodotto e mostrare come l'Intelligenza Artificiale possa essere un valido alleato nell’ambito della formazione professionale.”

Alberto Fioravanti, CEO dell’acceleratore Digital Magics, afferma: “Uno dei migliori eventi dedicati all’AI: ottimo il livello dei relatori tante aziende e molte startup. Anche il pubblico nelle giornate riservate agli operatori era evidentemente molto qualificato. In particolare ho notato una buona rappresentanza di startup italiane, che hanno avuto una buona visibilità.”

Andrea Ardizzone, Segretario Generale di Assintel, dichiara: “Il mercato dell’Intelligenza Artificiale sta accelerando in maniera esponenziale: la tecnologia è ormai uscita dai laboratori di R&D e sta maturando applicazioni pratiche già disponibili per le aziende di tutti i settori. Ma proprio qui si apre un forte tema di business: molte delle eccellenze di settore sono micro e piccole imprese, spesso anche startup, che creano innovazione ma che da sole non possono competere sul mercato. Per questo Assintel crea le condizioni affinché si possano aggregare in modo sinergico, come è accaduto già per il secondo anno consecutivo con la partecipazione di un gruppo di imprese associate al WAICF di Cannes. Ci vuole impegno ed energia per farlo: per questo ringraziamo Marco Landi ed EuropIA come promotori del progetto, e la grande attivazione del nostro Gruppo di Lavoro sull’AI, a cui tutte le imprese del settore possono aderire per contribuire a creare le condizioni di sviluppo di questo nuovo mercato.”

Conclusione

Il World AI Cannes Festival ha l’obiettivo di mostrare gli aspetti positivi dell’Intelligenza Artificiale e la sua sostenibilità. Molti infatti sono ancora dubbiosi sul suo utilizzo e questo rende l'adozione e lo sviluppo di questa tecnologia molto difficoltoso.

Per noi di AITECH4T è molto importante mostrare come l’Intelligenza Artificiale venga utilizzata in modo consapevole ed efficace, dimostrando come questa nuova tecnologia possa essere estremamente utile in tanti campi. Non una minaccia, quindi, ma una grande opportunità.

Partecipare a questi eventi in cui vengono messi in luce gli aspetti positivi di questa nuova tecnologia è fondamentale per poter migliorarne l’utilizzo e scoprire come e dove l’intelligenza Artificiale possa diventare un valido aiuto per l’uomo e per il nostro ecosistema.

