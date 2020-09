Il robot chef guidato dall'intelligenza artificiale per ricette di successo

Khalid Aboujassoum è il fondatore di Else Labs Inc. una startup hardware con sede a Ottawa che dal 2014 costruisce apparecchi di cottura automatica ed è l'inventore di Oliver, un robot da cucina “intelligente” che utilizza l'intelligenza artificiale per preparare i pasti.

Imprenditore e ingegnere professionista nel suo percorso professionale ha potuto sperimentare i mondi dello sviluppo di prodotti software e hardware e come questi si intersecano per “trasformare le idee in realtà tangibili”.

Else è una piattaforma di elettronica di consumo che consente alle persone di essere responsabili del proprio cibo costruendo apparecchi di cottura intelligenti e automatici.

Aboujassoum ha sempre desiderato una "cosa" che potesse prendersi cura delle attività per preparare un cibo sano, ricco e delizioso premendo un pulsante senza che lui o sua moglie fossero coinvolti e per far questo sta reinventando la cottura partendo dal robot chef Oliver.

Else Labs vede un futuro per l'automazione della cucina capace di fondere concetti da tutti conosciuti, come una pentola a cottura lenta con le innovazioni tecnologiche mediante un sistema di erogazione intelligente e il controllo attraverso delle app.

Obiettivo strategico di Else Labs Inc. è quello di consentire alle persone di vivere una vita più equilibrata, rendendo l'esperienza culinaria sana e gratificante e in modo semplice sappia realizzare tecnologie futuristiche preservando la familiarità. Oliver è il nostro primo tentativo in questa sfida ed il primo passo verso la costruzione della cucina del futuro.

L'imprenditore ha ottenuto molti riconoscimenti per il suo lavoro. Allo Smart Kitchen Summit di Seattle nel 2016, Oliver è stato riconosciuto come una delle 15 migliori startup di cucine. È apparso in varie riviste prestigiose e media online come The Business Insider, CNET, The Spoon, TechCrunch e Fast Co Design.

Il 2018 è stato un anno cruciale per il lancio ufficiale di Oliver e alla domanda su come si vede tra due o cinque anni Khalid risponde con un desiderio che Oliver diventi il ​​principale apparecchio di cottura automatizzato al mondo.

Oliver il "robot chef"

Aboujassoum per quasi 10 anni ha pazientemente lavorato a un dispositivo che rappresenti la prossima grande novità in cucina: le sue caratteristiche principali sono la combinazione unica di ingegneria, varietà culinaria e semplicità che rendono il robot chef Oliver una risorsa importante per qualsiasi famiglia.

Assomiglia molto a una pentola di coccio e utilizza la tecnologia di apprendimento automatico per cucinare i pasti con ingredienti pre-preparati.

Con un team di ingegneri della sua azienda con sede a Ottawa hanno lavorato su cinque versioni di Oliver e il "robot chef" è finalmente pronto.

Come funziona

È un robot da cucina intelligente e automatico, non è esattamente un fornello classico né una pentola a cottura lenta o un microonde. È in grado di replicare automaticamente l’intero processo di cottura naturale erogando gli ingredienti nei momenti e nelle giuste sequenze gestendo anche la temperatura di cottura. La novità chiave di Oliver è il meccanismo compatto di erogazione degli ingredienti per consentire all'automazione e alla connettività di prendere il sopravvento e sollevare il cuoco dagli impegni dell'intero processo.

L'app di Oliver fornisce anche il monitoraggio nutrizionale ed usare Oliver ed è piuttosto semplice:

1. Seleziona una ricetta dall'app per smartphone Oliver

2. Caricare gli ingredienti nei sei contenitori designati come indicato dall'app

3. Premi "Inizia a cucinare" sull'app

4. Beneficia del ​​tuo tempo mentre Oliver cucina il tuo cibo

5. Buon appetito!

Oliver è il tuo chef personale, un robot che crea pasti deliziosi e sani. Occorre solo selezionare semplicemente una ricetta, preparare gli ingredienti e nel contempo dedicarti ad altro. Oliver si occupa del resto.

L'app Oliver

Con l'app Oliver, una libreria piena di ricette diverse e deliziose è sempre a portata di mano ed il dispositivo può preparare quasi tutti i pasti che puoi creare ed il tutto in un unico versatile apparecchio.

Gli utenti scelgono una ricetta dall'app Oliver, quindi caricano gli ingredienti - pomodori a pezzetti, pasta cruda e acqua, ad esempio, in singoli contenitori sopra la pentola. Oliver mescola automaticamente gli ingredienti in tempi prestabiliti, cuocendo e mescolando quando necessario senza alcun intervento umano.

Il dispositivo è "completamente autonomo" e I suoi creatori sostengono che la loro tecnologia set-it-and-forget-it è in realtà più conveniente perché i fruitori non hanno bisogno di stare in cucina e gettare gli ingredienti al momento giusto per evitare che siano troppo o poco cotti.

Con un po’ di fortuna, aggiunge Aboujassoum, le pentole high-tech appariranno sugli scaffali dei principali negozi e sui siti di e-commerce subito dopo.

Il dispositivo sarà inizialmente offerto su piattaforme di crowdfunding dove i primi clienti avranno la possibilità di provarlo prima che sia disponibile sul sito Web dell'azienda.

Sappiamo che abbiamo ancora molta strada davanti a noi, ma crediamo che Oliver sia l'equilibrio perfetto che colmerà quel divario tra gli elettrodomestici da cucina tradizionali e il futuro “intelligente” della cucina.

Fonte: Else Labs Inc.