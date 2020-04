Ue, Giuseppe Conte e Ignazio Corrao sugli scudi

Era già tutto apparecchiato nella sala del castello di carta (bollata) teutonico chiamato "Europa": la Merkel padrona di casa, Macron ospite d'onore e l'Italia agnello pasquale su cui porre le fauci, come al solito e stacolta definitivamente. Nel momento del bisogno nostro, Giuseppe Conte ha tuttavia dichiarato "No al MES e sì agli eurobonds, quelli sì, sarebbero una risposta seria" sia alla crisi che per il futuro di una Unione che voglia iniziare ad essere tale.

Ad Angela (ed Emmanuel) sarà andato di traverso l'aperitivo, visto che, la tedesca, blaterava già del Trattato MES come di una grande occasione di coesione (Sic!) tra gli Stati. Avete capito bene, la grande occasione per diventare una vera Unione per la Merkel sarebbe il MES! Non le sarebbe parso vero ripianare i conti della Deutschebank, che ha sofferenze per 15 volte il PIL della Germania, con i sacrifici degli italiani, tra una risatina, una accusa e un "pizza e mandolino".

In questo contesto, ben si incastona Ignazio Corrao (europarlamentare M5s con i fiocchi) che ha citato l'evidente contraddizione tra le belle parole di certi paesi UE e le loro azioni concrete, riferendosi in particolare alla ostilità tedesca palesatasi con la vicenda Commertzbank. Ignazio ha subito rimarcato l'importanza del rispolvero del potere di veto del "Golden Power", da parte dello Stato, quando si trova di fronte a svendite di assets fondamentali: in 8 anni dal 2012 su 30 operazioni, nemmeno un veto...Monti, Letta, Gentiloni, Renzi, Draghi tutti silenziosi, fino ad oggi 7 aprile, come se nulla fosse, tanto il cittadino non sa.

Se noi italiani fossimo stati diretti da governi più leali verso la bandiera italiana, si sarebbe potuta impedire la razzia dei francesi sul nostro suolo "BNL, Bulgari, Gucci, Edison, Parmalat, Pioneer, persino le saline di Margherita di Savoia, le più grandi d’Europa, sono passate in mano francese" riporta Corrao, per non parlare, aggiungo io, della concorrenza sleale che abbiamo subito sulle nostre merci a causa di una moneta creata contro i nostri interessi ed in favore dei tedeschi.

Abituata male per anni da governi italiani, non si sa perché compiacenti, la Merkel è arrivata a definire il MES come un "Piano Marshall" forse credendoci un popolo ormai condannato ad avere l'anello al naso perpetuamente!

Gli unici che continuano ad aprire al MES sono Sassoli e Gentiloni, i quali, si sforzano nel descrivere questo Trattato anti italiano come importante ed opportuno nel caso in cui ci siano diverse condizioni, senza dire però che, una volta firmato, le sue condizioni sarebbero solo sospese, in attesa di essere riattivate al primo voto favorevole!

Chiosa finale:

Presidente Giuseppe Conte abbiamo l'intero sud da ricostruire, il nord da detassare/salvare, cioè abbiamo lavoro da fare, abbiamo disoccupati ed abbiamo materiali da utilizzare: perché la moneta per fare incontrare questi fattori, per produrre beni e servizi, dobbiamo farcela prestare (ottenerla cioè a debito)? Non è l'ora di finirla di incatenarci alla bramosia scellerata dei mercati (banche private) e iniziamo a emetterla sotto forma almeno di una moneta complementare (ad es. le Stato-Note di Aldo Moro) se non attraverso il ritorno ad una moneta nostrana? Il neoliberismo non conosce crisi, facciamogliela venire noi, magari è la volta che quelle che subiamo, di crisi, terminano.