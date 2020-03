CARCERI, FIDANZA (FDI); “FATTI SAN VITTORE INTOLLERABILI"

“Questa mattina mi sono recato davanti al carcere di San Vittore non appena avuta notizia della rivolta scoppiata all’interno. È una situazione intollerabile, lo Stato deve ristabilire l’ordine immediatamente anche se necessario utilizzando il nostro Esercito. A maggior ragione, quando avremo superato l’emergenza Coronavirus, dovrà essere messa mano una volta per tutte al tema del sovraffollamento carcerario e della cronica carenza degli organici della Polizia Penitenziaria.Se non si vuole fare passi indietro rispetto al regime delle “celle aperte” è assolutamente indispensabile potenziare la Penitenziaria i cui agenti diversamente rischiano di essere esposti a rischi elevatissimi, come emerso in queste ore in tutta Italia”. È quanto dichiara in una nota il Capodelegazione di Fratelli d’Italia al Parlamento Europeo, Carlo Fidanza.