CEDIMENTO DELLA PALPEBRA SI RISOLVE CON EYELIFT - AGNES

Cedimento della Palpebra: correggi l'inestetismo con la nuova tecnica della Dott.ssa Dvora Ancona.

Come funziona Agnes (No Bag) tecnica Eyelift:

Anestesia fino a raggiungere piano adeguato.

Con un misuratore di calore possiamo sapere la temperatura al di sotto della superficie cutanea.

Riscaldamento dai 34 gradi stimola la rigenerazione di nuovo collagene, oltre i 50 gradi avviene invece la formazione di un tessuto fibroso che serve proprio per questa ragione come ancoraggio dell’intera palpebra superiore.



Come avviene il trattamento:

Il micro elettrodo viene posizionato ogni 2 mm: entra e genera calore che dà origine alla stimolazione di fibre elastiche e collagene e crea contemporaneamente una micro fibrosi che permette alla palpebra di alzarsi e rimanere in tale posizione.

L’elettrodo riesce ad arrivare con il calore alla profondità del muscolo: quindi avremo contemporaneamente due effetti, quello della contrazione e del rialzo e posizionamento della palpebra superiore.

Costo del trattamento:

A partire da 700 Euro