Chiambretti torna su Rai 3, premiato dal pubblico con un ottimo ascolto

È stato un impatto di grande effetto, il debutto di “Donne sull’orlo di una crisi di nervi”, il programma che ha segnato il ritorno di Piero Chiambretti in Rai, dopo quindici anni trascorsi a Mediaset.

Piero è tornato a casa, dove tutto per lui era iniziato nel 1989 e lo ha fatto realizzando il desiderio espresso durante un’ospitata al Festival dei Media di Dogliani. Nella prima serata di Rai 3, il conduttore, con il suo nuovo comedy show non ha disatteso le aspettative.

Infatti, il programma andato in onda ieri sera è stato premiato con ottimi ascolti e grande soddisfazione anche da parte della critica. Missione non semplice, considerando il fatto che il palinsesto televisivo del martedì sera è affollato e difficile, con tanta offerta su tutte le reti.

Grazie a Chiambretti abbiamo visto uno show attento ai fatti, con interventi di riflessione, musica e comicità. Il programma è prodotto dalla direzione Intrattenimento Prime Time capitanata da Marcello Ciannamea, si ispira nel nome, all’iconica commedia di Pedro Almodóvar.

L’idea vincente del programma è proprio nella sua struttura, quella di commentare i fatti del mondo, esplorando l’universo delle donne, attraverso lo sguardo curioso e attento sull’universo femminile. Proprio come hanno saputo fare gli ospiti della prima puntata di ieri sera, Sofia Goggia, Enrico Mentana e Giovanni Minoli, Incalzati magistralmente con lo stile rassicurante, fluido e consolidato come quello messo in campo da Piero Chiambretti.

Un elogio va anche al cast fisso, che vedremo nelle prossime puntate. Nomi di altissimo livello, come Edoardo Camurri, Francesco Fusaro, Costantino della Gherardesca, Isabella Santacroce e Melanie Francesca.

Melanie Francesca, l’abbiamo già vista nei vari programmi di Chiambretti e ieri sera ha sfoggiato un look sorprendente che accanto alla sua intelligenza incisiva è diventata un mix esplosivo nel prime time di Rai 3.

Siamo sicuri che il programma ci continuerà a sorprendere nella sua originale vivacità.